iOS 16.4 güncellemesi yayınlandı: İşte iPhone'lara gelen yenilikler Geçtiğimiz günlerde iOS 16.4’ün beta sürümünü yayınlayan Apple, şimdi de güncellemenin kararlı sürümünü telefonlara dağıtmaya başladı.

ensonhaber.com

Geçtiğimiz aylarda düzenlenen etkinlikte iPhone 14 modellerini tanıtan Apple, iOS 16'yı ise 12 Eylül'den itibaren desteklenen telefonlar için kullanıma sunmuştu.

Şimdi de iOS 16.4 sürümü üzerinde çalışan Apple, geçtiğimiz haftalarda bu sürümün ikinci beta güncellemesini yayınlamıştı.

Şirket, güncellemeyi iPhone kullanıcıları için kullanıma sundu. Peki iOS 16.4 ile iPhone'lara neler geliyor?

iOS 16.4 yenilikler

Güncelleme ile birlikte, 21 adetlik yeni emoji paketi artık emoji klavyesinde kullanılabilir hale geldi.

Çocuklardan gelen satın alma izni isteklerinin ebeveynlerin aygıtında görünmemesine neden olan hata düzeltildi.

iPhone 14 ve iPhone 14 Pro modellerinde Trafik Kazası Algılama iyileştirmeleri yapıldı.

Konuşmalar artık daha net

iOS 16.4 güncellemesi, telefon aramaları için ses izolasyonu özelliği getirdi.

Ses izolasyonu, konuşma esnasında kullanıcının sesine öncelik verecek ve çevresindeki ortam gürültüsünü engelleyecek.

Böylece konuşmalarda sesin karşı tarafa net gitmemesi, aynı şekilde karşı sesin duyulmaması sorunu giderilmiş olacak.

Arama sırasında arka plan gürültüsünü azaltarak mikrofon kalitesini önemli ölçüde artırmak için tasarlanan ses izolasyonu özelliği, şimdiye kadar sadece WhatsApp ve FaceTime gibi internet üzerinden yapılan aramalarda geçerliydi.

iOS 16.4 güncellemesi ile bu özellik, artık normal telefon aramalarında da kullanılabilecek.

5G desteği

iOS 16.4 güncellemesi, aynı zamanda 5G desteğini de aktif ediyor.

iPhone 12 veya sonraki modelleri, belirli operatörlerin 5G hücresel ağlarıyla çalışıyor. Her ne kadar ülkemizdeki iPhone'lara 5G desteği gelse de operatörler henüz desteklemediğinden bu hızlara ulaşmak mümkün olmayacak.

Operatörünüzün 5G kapsama alanındaysanız ve 5G hücresel planınız etkinleştirilmişse, iPhone'unuzun durum çubuğunda bir 5G simgesi görünecek.