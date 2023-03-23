iOS 16.4 ile telefon konuşmaları daha net hale gelecek Geçtiğimiz günlerde iOS 16.4’ün beta sürümünü yayınlayan Apple, yakında güncellemeyi iPhone kullanıcılarına sunacak. Şirket, güncelleme ile konuşmalardaki sesi daha net hale getirecek.

Haber Merkezi

Geçtiğimiz aylarda düzenlenen etkinlikte iPhone 14 modellerini tanıtan Apple, iOS 16'yı ise 12 Eylül'den itibaren desteklenen telefonlar için kullanıma sunmuştu.

Şimdi de iOS 16.4 sürümü üzerinde çalışan Apple, geçtiğimiz haftalarda bu sürümün ikinci beta güncellemesini yayınlamıştı.

iOS 16.4 ne zaman çıkacak

Son bilgilere göre Apple, iOS 16.4 güncellemesini mart ayı sonunda veya nisan ayının ilk haftalarında kullanıma sunacak.

İlginizi Çekebilir iPhone 14 Plus satışları iPhone 13 mini modelini geçti Haberin Detayları

Sesler daha net olacak

Yakında tüm kullanıcılara sunulacak iOS 16.4 güncellemesi, telefon aramaları için ses izolasyonu özelliği getirecek.

Ses izolasyonu, konuşma esnasında kullanıcının sesine öncelik verecek ve çevresindeki ortam gürültüsünü engelleyecek.

Böylece konuşmalarda sesin karşı tarafa net gitmemesi, aynı şekilde karşı sesin duyulmaması sorunu giderilmiş olacak.

Arama sırasında arka plan gürültüsünü azaltarak mikrofon kalitesini önemli ölçüde artırmak için tasarlanan ses izolasyonu özelliği, şimdiye kadar sadece WhatsApp ve FaceTime gibi internet üzerinden yapılan aramalarda geçerliydi.

iOS 16.4 güncellemesi ile bu özellik, artık normal telefon aramalarında da kullanılabilecek.