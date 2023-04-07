iOS 16.4.1 yakında geliyor! İşte iPhone'lara gelecek yenilikler iOS 16.4.1 güncellemesi, iPhone'larda meydana gelen hataları çözüme kavuşturacak. İşte güncelleme hakkında tüm bilinenler.

ensonhaber.com

Geçtiğimiz aylarda düzenlenen etkinlikte iPhone 14 modellerini tanıtan Apple, iOS 16'yı ise 12 Eylül'den itibaren desteklenen telefonlar için kullanıma sunmuştu.

Apple, iOS 16.4 güncellemesinde hatalarla karşılaşan iPhone kullanıcıları için yeni bir güncelleme üzerinde çalışıyor.

Şirket, yakında yayınlayacağı iOS 16.4.1 güncellemesi ile birçok sorunu ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Hatalara odaklanacak

Hataları düzeltmeye ve iOS 16.4 ile ilgili sorunları çözmeye odaklanacak olan yeni güncelleme, çok fazla yenilik getirmeyecek.

Güncellemenin özellikle Hava Durumu uygulamasında yaşanan ve kullanıcıların hava tahminlerini görmelerini engelleyen sorunu gidereceği söyleniyor.

iOS 16.4.1'in çıkış tarihi henüz belli olmasa da en geç gelecek hafta yayınlanması bekleniyor.