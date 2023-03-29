iOS 16.5 ilk geliştirici beta sürümü yayınlandı: İşte iPhone'lara gelecek yenilikler iOS 16.5 ilk geliştirici beta sürümü yayınlandı. Yeni güncelleme ile iPhone'lara gelen yeniliklere yakından bakıyoruz.

ensonhaber.com

Geçtiğimiz aylarda düzenlenen etkinlikte iPhone 14 modellerini tanıtan Apple, iOS 16'yı ise 12 Eylül'den itibaren desteklenen telefonlar için kullanıma sunmuştu.

Birkaç gün önce iOS 16.4'ün kararlı sürümünü iPhone'lara getiren şirket, şimdi de bir sonraki sürüm olan iOS 16.5'in geliştirici betasını kullanıma sundu.

Sadece Apple geliştirici hesabına sahip olan kişiler tarafından kullanılabilen beta sürüm, çok fazla yenilikle karşımıza çıkmadı.

Siri ile ekran kaydı alma özelliği geliyor

Test aşamasında olan iOS 16.5'in şimdilik tespit edilen yeni özellikleri arasında Siri ile ekran kaydı alma özelliği yer alıyor.

Bu özellik sayesinde iPhone sahipleri, iOS 16.5 ile Siri'ye komut vererek, ekran kaydı alabilecek.

Hey Siri komutuyla uyandırdığınız sesli asistana "Ekran kaydını başlat" dediğinizde otomatik olarak kaydı başlatacak. "Ekran kaydını bitir" dediğinizde ise kayıt otomatik olarak sonlanacak.

Bazı söylentilere göre iOS 16.5, bu işletim sistemi için son güncelleme olacak. Apple'ın artık odağını tamamen iOS 17'ye çevirdiği söyleniyor.