iOS 16.5 yükleyenler tepkili! Kritik hata ortaya çıktı Geçtiğimiz günlerde yayınlanan iOS 16.5 güncellemesini yükleyen Apple kullanıcıları bir sorunla karşılaştı.

ensonhaber.com

Geçtiğimiz yıl eylül ayında iPhone 14 modellerini tanıtan Apple, iOS 16'yı ise 12 Eylül'den itibaren desteklenen telefonlar için kullanıma sunmuştu.

Şirket, şimdi de iPhone kullanıcıları için geliştirdiği işletim sisteminin son sürümü olan iOS 16.5 güncellemesini yayınladı.

iOS 16.4'ün yayınlanmasından 1 ay sonra gelen güncelleme ile birlikte iPhone ve iPad'lere yeni emojiler, Safari Web Push Bildirimleri dahil birçok yenilik geldi.

Güncellemede sorun var

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan iOS 16.5 güncellemesini yükleyen Apple kullanıcıları bir sorunla karşılaştı.

Apple'ın USB 3 kamera adaptörünü kullananlar, adaptörün hiçbir aygıta güç vermediğini söylüyor.

Söz konusu adaptör, iPhone ve iPad'e kamera, mikrofon ya da USB ile çalışan başka bir aksesuar bağlamak için tercih ediliyor.

Apple'dan konuyla ilgili şimdilik bir açıklama gelmezken, sorunun önümüzdeki günlerde yayınlanması muhtemel bir yazılım güncellemesi ile çözülmesi bekleniyor.