iOS 16.5.1 güncellemesi yayınlandı: İşte iPhone'lara gelen yenilikler Apple, iPhone kullanıcıları için geliştirdiği işletim sisteminin son sürümü olan iOS 16.5.1 güncellemesini kullanıma sundu.

ensonhaber.com

Geçtiğimiz yıl eylül ayında iPhone 14 modellerini tanıtan Apple, iOS 16'yı ise 12 Eylül'den itibaren desteklenen telefonlar için kullanıma sunmuştu.

Şirket, şimdi de iPhone kullanıcıları için geliştirdiği işletim sisteminin son sürümü olan iOS 16.5.1 güncellemesini yayınladı.

iOS 16.5.1, hata düzeltmelerinden daha çok güvenliğe odaklanan bir güncelleme olarak karşımıza çıkıyor.

iOS 16.5.1 ile neler değişti

iOS 16.5.1 ile çözülmesi beklenen hatalar sonraki sürüme kaldı. Lightning USB 3 Kamera Adaptörü ile yaşanan şarj sorununun giderildiği belirtildi.

Çekirdekte rastgele kod yürütülmesine izin veren bir güvenlik açığı giderildi. Ayrıca, kötü amaçla oluşturulmuş web içeriğinin rastgele kod yürütmesini engelleyen WebKit açığı düzeltildi.

Apple, güvenlik açısından iOS 16.5.1 güncellemesinin yüklenmesini öneriyor.

iOS 16 güncellemesini yüklemeyen veya almayan cihazlar için de iOS 15.7.7 güvenlik güncellemesi kullanıma sunuldu.

Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme bölümüne giderek iOS 16.5.1 güncellemesini telefonunuza indirebilirsiniz.