iOS 17 bu akşam tanıtılacak: İşte güncelleme alacak iPhone'lar iOS 17, bu akşam gerçekleştirilecek WWDC 2023 etkinliğinde resmen tanıtılacak. Sızıntılara göre, güncelleme alacak iPhone modellerini listeledik.

ensonhaber.com

ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz yıl eylül ayında iPhone 14 serisi ile birlikte iOS 16 güncellemesini kullanıma sunmuştu.

Şirket, şimdi de önümüzdeki eylül ayında yeni iPhone'larla yayınlanması beklenen iOS 17 üzerinde çalışıyor.

iOS 17 bu akşam tanıtılacak

Apple, iOS 17'yi bu akşam düzenleyeceği WWDC geliştiriciler konferansında tanıtacak. Peki güncellemeyi hangi iPhone'lar alacak?

İki ihtimal var

Gelen ilk iddiaya göre iOS 17, iPhone 8 ve iPhone X için destek vermeyecek.

Başka bir kaynağa göre ise Apple, iOS 16 güncellemesini alan tüm akıllı telefonlara iOS 17 güncellemesi de sunacak.

iOS 17 ile gelecek özellikler

iOS 17, iPhone’ların kilit ekranı, Denetim Merkezi, Uygulama Arşivi ve Apple Müzik uygulamasına yeni özellikler ve değişiklikler kazandıracak. Sızdırılan iOS 17 özellikleri şöyle:

Kilit ekranında yazı tipi boyutunun ayarlanması

Kilit ekranı tasarımlarını iPhone kullanıcılarıyla paylaşma

Kilit ekranında Apple Müzik şarkı sözlerini gösterme

Apple Müzik tasarımında daha sade bir ara yüz

Uygulama Arşivi klasörlerini isimlendirme

Denetim Merkezi tasarım değişiklikleri

El fenerinin parlaklığını istenilen düzeyde ayarlama

iOS 17 güncellemesi alacak iPhone'lar

iPhone 8 - Netleşmedi

iPhone 8 Plus - Netleşmedi

iPhone X - Netleşmedi

iPhone Xr

iPhone Xs

iPhone Xs Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max