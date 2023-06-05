iOS 17 bu akşam tanıtılacak: İşte güncelleme alacak iPhone'lar

ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz yıl eylül ayında iPhone 14 serisi ile birlikte iOS 16 güncellemesini kullanıma sunmuştu.
Şirket, şimdi de önümüzdeki eylül ayında yeni iPhone'larla yayınlanması beklenen iOS 17 üzerinde çalışıyor.
iOS 17 bu akşam tanıtılacak
Apple, iOS 17'yi bu akşam düzenleyeceği WWDC geliştiriciler konferansında tanıtacak. Peki güncellemeyi hangi iPhone'lar alacak?
İki ihtimal var
Gelen ilk iddiaya göre iOS 17, iPhone 8 ve iPhone X için destek vermeyecek.
Başka bir kaynağa göre ise Apple, iOS 16 güncellemesini alan tüm akıllı telefonlara iOS 17 güncellemesi de sunacak.
iOS 17 ile gelecek özellikler
iOS 17, iPhone’ların kilit ekranı, Denetim Merkezi, Uygulama Arşivi ve Apple Müzik uygulamasına yeni özellikler ve değişiklikler kazandıracak. Sızdırılan iOS 17 özellikleri şöyle:
Kilit ekranında yazı tipi boyutunun ayarlanması
Kilit ekranı tasarımlarını iPhone kullanıcılarıyla paylaşma
Kilit ekranında Apple Müzik şarkı sözlerini gösterme
Apple Müzik tasarımında daha sade bir ara yüz
Uygulama Arşivi klasörlerini isimlendirme
Denetim Merkezi tasarım değişiklikleri
El fenerinin parlaklığını istenilen düzeyde ayarlama
iOS 17 güncellemesi alacak iPhone'lar
iPhone 8 - Netleşmedi
iPhone 8 Plus - Netleşmedi
iPhone X - Netleşmedi
iPhone Xr
iPhone Xs
iPhone Xs Pro Max
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone 12 mini
iPhone 12
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
iPhone 13 mini
iPhone 13
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro Max
iPhone 14
iPhone 14 Plus
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Pro Max