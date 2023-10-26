iOS 17.1 yayınlandı: İşte iPhone'lara gelen yenilikler

ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz haftalarda yeni iPhone'larla birlikte iOS 17 güncellemesini telefonlara dağıtmaya başladı.
iOS 17 mevcut özelliklere büyük iyileştirmeler getirse de çoğu kullanıcı geçen yıl çıkış yapan iOS 16 sürümünde kaldı. Bunun nedeni ise hatalar nedeniyle kullanıcıların yeni sürüme geçmek istememesi.
Örneğin bazı iPhone kullanıcılarının gece şarjdayken telefonu kapanıyor, bazılarının ise Wi-Fi bağlantılarında kopukluklar meydana geliyor.
Apple'dan yeni güncelleme: iOS 17.1
Apple, söz konusu sorunları çözecek olan iOS 17.1 güncellemesini iPhone modelleri için yayınladı.
Ayrıca bu güncelleme, iPhone 12'nin radyasyon seviyelerini düşürmeye yönelik ince ayarlar da içeriyor.
Yeni güncelleme ile gelen yenilikler
iOS 17.1 güncellemesi ile birlikte AirDrop kapsama alanı dışındayken internet üzerinden büyük boyutlu AirDrop dosya aktarımı mümkün hale geldi.
Apple Müzik uygulaması; favori şarkılara, albümlere ve çalma listelerine yönelik seçenekler sunacak ve artık her çalma listesinin sonunda bu önerilere yer verilecek.
Apple Watch’u ilk kez eşleştirirken veya aktarırken önemli konum ayarının sıfırlanmasına neden olan bir hata düzeltildi.
Ayrıca, klavyenin geç yanıt vermesine neden olabilen bir sorun da güncelleme ile giderildi.
iOS 17.1, StandBy özelliği için yeni kontrol seçenekleri, dinamik adada flaş ışığı göstergesi gibi iPhone 14 Pro ve 15 Pro modellerine özel yenilikler de içeriyor.
Yeni güncelleme ile gelen bir diğer özellik ise kilit ekranında karşımıza çıkıyor. iPhone'lardaki kilit ekranları, iOS 16'dan beri karışık fotoğraf desteği sunuyor.
Bu özellik, kullanıcının galerisinde bulunan görüntüleri rastgele seçip, her kilit ekranı açıldığında farklı bir görüntü gösteriyordu.
Kullanıcılar, artık yeni bir albüm oluşturup bu albümdeki duvar kâğıtlarının gösterilmesini sağlayabilecek.
Fransa, geçtiğimiz ay iPhone 12'lerin yasal sınırdan fazla radyasyon yaydığını duyurarak telefonların satışlarını askıya almıştı. Yeni güncelleme ile radyasyon sorunları da çözüldü.
iOS 17.1 alan iPhone modelleri
iOS 17.1 güncellemesi, aşağıdaki modeller için çıkış yaptı:
iPhone Xs
iPhone Xs Max
iPhone Xr
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone SE (2020)
iPhone 12 mini
iPhone 12
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
iPhone 13 mini
iPhone 13
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro Max
iPhone SE (2022)
iPhone 14
iPhone 14 Plus
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Pro Max
iPhone 15
iPhone 15 Plus
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Pro Max
iOS 17.1 nasıl yüklenir
iPhone'u şarja takın.
Bir Wi-Fi ağına bağlanın.
"Ayarlar" uygulamasına dokunun.
"Genel" menüsüne dokunun..
"Yazılım Güncelleme" bölümüne girin ve iOS 17.1'i indirin.
Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış