iOS 17.1 yayınlandı: İşte iPhone'lara gelen yenilikler Apple, desteklenen tüm iPhone modelleri için iOS 17.1 güncellemesini kullanıma sundu. Yeni güncelleme ile iPhone'lara gelen yeniliklere yakından bakıyoruz.

ensonhaber.com

ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz haftalarda yeni iPhone'larla birlikte iOS 17 güncellemesini telefonlara dağıtmaya başladı.

iOS 17 mevcut özelliklere büyük iyileştirmeler getirse de çoğu kullanıcı geçen yıl çıkış yapan iOS 16 sürümünde kaldı. Bunun nedeni ise hatalar nedeniyle kullanıcıların yeni sürüme geçmek istememesi.

Örneğin bazı iPhone kullanıcılarının gece şarjdayken telefonu kapanıyor, bazılarının ise Wi-Fi bağlantılarında kopukluklar meydana geliyor.

Apple'dan yeni güncelleme: iOS 17.1

Apple, söz konusu sorunları çözecek olan iOS 17.1 güncellemesini iPhone modelleri için yayınladı.

Ayrıca bu güncelleme, iPhone 12'nin radyasyon seviyelerini düşürmeye yönelik ince ayarlar da içeriyor.

Yeni güncelleme ile gelen yenilikler

iOS 17.1 güncellemesi ile birlikte AirDrop kapsama alanı dışındayken internet üzerinden büyük boyutlu AirDrop dosya aktarımı mümkün hale geldi.

Apple Müzik uygulaması; favori şarkılara, albümlere ve çalma listelerine yönelik seçenekler sunacak ve artık her çalma listesinin sonunda bu önerilere yer verilecek.

Apple Watch’u ilk kez eşleştirirken veya aktarırken önemli konum ayarının sıfırlanmasına neden olan bir hata düzeltildi.

Ayrıca, klavyenin geç yanıt vermesine neden olabilen bir sorun da güncelleme ile giderildi.

iOS 17.1, StandBy özelliği için yeni kontrol seçenekleri, dinamik adada flaş ışığı göstergesi gibi iPhone 14 Pro ve 15 Pro modellerine özel yenilikler de içeriyor.

Yeni güncelleme ile gelen bir diğer özellik ise kilit ekranında karşımıza çıkıyor. iPhone'lardaki kilit ekranları, iOS 16'dan beri karışık fotoğraf desteği sunuyor.

Bu özellik, kullanıcının galerisinde bulunan görüntüleri rastgele seçip, her kilit ekranı açıldığında farklı bir görüntü gösteriyordu.

Kullanıcılar, artık yeni bir albüm oluşturup bu albümdeki duvar kâğıtlarının gösterilmesini sağlayabilecek.

Fransa, geçtiğimiz ay iPhone 12'lerin yasal sınırdan fazla radyasyon yaydığını duyurarak telefonların satışlarını askıya almıştı. Yeni güncelleme ile radyasyon sorunları da çözüldü.

iOS 17.1 alan iPhone modelleri

iOS 17.1 güncellemesi, aşağıdaki modeller için çıkış yaptı:

iPhone Xs

iPhone Xs Max

iPhone Xr

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2020)

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone SE (2022)

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iOS 17.1 nasıl yüklenir

iPhone'u şarja takın.

Bir Wi-Fi ağına bağlanın.

"Ayarlar" uygulamasına dokunun.

"Genel" menüsüne dokunun..

"Yazılım Güncelleme" bölümüne girin ve iOS 17.1'i indirin.

Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.