iOS 18.2 ile iPhone'da varsayılan uygulamalar değişiyor

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Apple, iOS 18.2 beta sürümünde "Varsayılan Uygulamalar" adlı yeni bir bölüm ekledi. Bu bölüm sayesinde kullanıcılar, iPhone'larında varsayılan olarak kullanılan uygulamaları değiştirebilecekler.

Bu özellik, Apple'ın Avrupa Birliği'ne verdiği bir sözün yerine getirilmesi anlamına geliyor.

HANGİ UYGULAMALAR DEĞİŞTİRİLEBİLECEK

Varsayılan Uygulamalar bölümünde; e-posta, mesajlaşma, arama, arama filtreleme, tarayıcı, parolalar ve kodlar, klavye gibi kategoriler yer alıyor.

Kullanıcılar, bu kategorilerdeki varsayılan uygulamaları kendi tercihlerine göre değiştirebilecekler.

Avrupa Birliği'ndeki kullanıcılar, Apple dışı uygulamaları varsayılan olarak ayarlama konusunda daha fazla seçeneğe sahip olacaklar.

Ayrıca, Mesajlar, App Store, Safari, Kamera ve Fotoğraflar gibi temel uygulamaları da silebilecekler. Diğer ülkelerde ise sadece belirli varsayılan uygulamalar değiştirilebilecek.

Varsayılan Uygulamalar bölümüne, temassız ödeme ve müzik gibi kategorilerin de eklenmesi bekleniyor.

Bu sayede kullanıcılar, farklı ödeme uygulamalarını ve müzik servislerini varsayılan olarak ayarlayabilecekler.