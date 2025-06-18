iOS 26, iPhone'ların performansını ciddi şekilde düşürüyor

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Apple'ın geçtiğimiz hafta yayınladığı ilk iOS 26 Geliştirici Beta sürümünü yükleyen bazı kullanıcılar, cihazlarında ciddi performans sorunları yaşamaya başladı.

Beta yazılımların doğası gereği hatalar içermesi beklenir. Ancak bu son sürümdeki donma sorununun, günlük kullanımı imkansız hale getirebildiği belirtiliyor.

DONMA VE TEPKİSİZLİK SORUNLARI

Gelen raporlara göre, iOS 26 Beta 1'i yükleyen bazı kullanıcılar, iPhone'larının aniden tamamen donduğu bir hatayla karşılaştı.

Bu sorun yaşandığında, ana ekranda gezinmek, son uygulamalar menüsünü açmak ve hatta cihazı kapatmak bile mümkün olmuyor.

Bu durum, beta yazılım yüklemenin risklerini bir kez daha gözler önüne seriyor. Özellikle günlük olarak kullanılan ana cihazlara, kararlı hale gelmeden bu tür yazılımların yüklenmesi tavsiye edilmiyor.

Bu tür sorunlar, geliştiricilerin uygulamalarını yeni işletim sistemine uyarlamaları için yayınlanan ilk beta sürümlerinde sıkça görülebilir.

Apple, bu hataları geliştiricilerden ve ilk kullanıcılardan gelen geri bildirimlerle düzelterek daha kararlı sürümler yayınlar.

Apple'ın, ilk iOS 26 Beta sürümünde keşfedilen hataların bazılarını düzeltecek olan ilk Herkese Açık Beta (Public Beta) sürümünü temmuz ayında yayınlaması bekleniyor.

Cihazının stabil çalışmasına ihtiyaç duyan kullanıcıların en azından bu sürümü beklemesi öneriliyor.