iOS 26'daki FaceTime, birisi soyunmaya başlarsa aramanızı donduracak

Apple'ın merakla beklenen iOS 26 güncellemesinin beta sürümünde, kullanıcıları şaşırtan ve ikiye bölen yeni bir özellik ortaya çıktı.

Keşfedilen bu özelliğe göre, FaceTime artık bir görüntülü görüşme sırasında çıplaklık algılarsa videoyu ve sesi otomatik olarak donduruyor.

ÖZELLİK NASIL ÇALIŞIYOR

iDeviceHelp tarafından keşfedilen bu özelliğe göre, FaceTime görüşmesi esnasında bir kişi soyunmaya başlarsa, uygulama aramayı duraklatıyor.

Ekranda beliren bir uyarı mesajı, kullanıcıya "görüntü ve sesi hemen geri alma" veya "görüşmeyi sonlandırma" seçeneklerini sunuyor.

ÇOCUK GÜVENLİĞİ Mİ, YETİŞKİN SANSÜRÜ MÜ

Apple, bu özelliği ilk duyurduğunda "İletişim Güvenliği" kapsamında sadece çocuk hesaplarını korumaya yönelik bir adım olarak tanıtmıştı.

Ancak beta sürümünde bu özelliğin yetişkinler de dahil olmak üzere tüm kullanıcılarda aktif olduğu görülüyor.

Bu durumun kasıtlı bir tercih mi, yoksa sadece beta sürümüne özgü bir hata mı olduğu henüz belirsizliğini koruyor.

Bu belirsizlik, özelliğin yetişkinler için bir "sansür" aracı olup olmadığı yönündeki tartışmaları da beraberinde getirdi.

APPLE'DAN MAHREMİYET AÇIKLAMASI: "ANALİZ CİHAZDA YAPILIYOR"

Özelliğin mahremiyet endişelerine yol açması üzerine Apple'ın mevcut güvenlik politikası yeniden gündeme geldi.

Apple'a göre bu tür analizler, tamamen "cihaz içi makine öğrenimi" kullanılarak yapılıyor.

Bu teknoloji sayesinde, fotoğraflar veya videolar Apple'ın sunucularına gönderilmiyor ve tüm tespit işlemi doğrudan kullanıcının cihazında gerçekleşiyor.

Dolayısıyla Apple, görüşme içeriğine veya çıplaklık tespit edildiğine dair herhangi bir veriye erişim sağlamıyor.