IP adresi nasıl bulunur? IP adresi öğrenme ve değiştirme 2021

IP adresi nasıl bulunur? IP adresi öğrenme ve değiştirme 2021

IP adresini değiştirmek sizin çevrimiçi gizliğinizin, ki özel bilgilerinizin korunmasına yardımcı olur, çok artmasını sağlar. Peki bilgisayarda IP adresi nasıl bulunur ve değiştirilir?

Bilgisayar, tablet ve telefonlarımızdan gün içerisinde yüzlerce internet sitesini ziyaret ediyoruz. İnternetle cihazımız arasındaki bağ ise IP ile kuruluyor ve aslında, internete bağlandığımız cihazın parmak izini ifade ediyor.

IP adresi cihazınızı siber saldırılara karşı korumak, kişisel verilerinizin kontrolünüz dışında öğrenilmesini engellemek ve IP kısıtlamalarını ortadan kaldırmak için değiştirilebilir.

Peki IP nedir? IP adresi nasıl değiştirilir? IP adresi bulma ve değiştirme 2021..

IP ADRESİ NEDİR?

Her bilgisayarın bir aygıt belirleyici numarası vardır. IP (İnternet Protokolü) adresi, bir bilgisayar ağında iletişim için internet kullanan bir aygıtın diğer aygıtlardan ayırt edilmesini sağlayan, belirleyici numarasıdır.

Bir IP adresi, noktalarla ayrılan dört sayıdan oluşur; örneğin sizin ip adresiniz, "00.00.000.000” şeklindedir. IP Adresi, internet üzerindeki bir bilgisayarın diğer cihazlar tarafından kolayca bulunmasını sağlar.

IP adresi, o cihazın hangi ağı kullandığını veya hangi servis sağlayıcısı aracılığıyla bağlandığını ve internete hangi lokasyondan bağlandığını belirler.

İnternet Servis Sağlayıcısı, internete bağlanan her cihaza özgün bir IP adresi tanımlar.

YEREL IP ADRESİ NASIL BULUNUR?

Yerel IP adresinizi öğrenmek istiyorsanız, aşağıdaki yolları izleyebilirsiniz.

Windows + R tuşlarına aynı anda basarak açılan alana “CMD” yazın ve “Enter” tuşuna basın.

“ipconfig” yazarak “Enter” tuşuna basın. Böylelikle bilgisayarınızdaki tüm ağ bağlantılarının bilgisini görebilirsiniz.

Bağlantı türlerinde Etkin Bağlantı, Kablosuz Ağ Bağlantısı, Ethernet veya Yerel Ağ Bağlantısı yer alabilir. Aktif olan bağlantı türünüzde IPv4 bilgisi sizin IP adresinizi ifade etmektedir.

BİLGİSAYARDA IP NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Bilgisayarınızın yerel IP adresini değiştirmek için izlemeniz gereken adımlar şöyle:

Bilgisayarınızda ana ekranında sağ alt tarafta yer alan küçük semboller içerisinden internet simgesine sağa basarak tıklayın.

Daha sonra “ayarlar” kısmından “Ağ ve İnternet” seçeneğine tıklayın ya da “Ağ ve Paylaşım Merkezini Aç” seçeneğine tıklayın.

Ekranda açılan bağlantılar bölümünden ağ isminizin yazdığı seçeneğe (Örn: Wİ-Fİ Superonline_EEE) tıkladıktan sonra “özellikler” kısmına tıklayın.

İnternet protokolü sürüm 4(TCP/IPv4) yazan yazının üstüne çift tıkladıktan sonra internet protokol adresiyle işlem yapacağınız sayfa karşınıza çıkar.

Burada üst kısımda yer alan kutucuklardan internet protokol adresini değiştirebilir, alt kısımda yer alan kutucuklardan ise bilgisayarınızın DNS’ini değiştirebilirsiniz.

IP adresini otomatik olarak seçili olan yazının bir altında olan seçeneğe tıklayın.

Daha sonra burada bulunan üç seçenekten oluşan kısımlara girmek istediğiniz internet protokol adresinin bilgilerini yazarak sistemden çıkarken “Ayarları Doğrula” seçeneğine tıklayın.

Böylece internet protokol adresinizi değiştirme işlemini tamamlamış oluyorsunuz.