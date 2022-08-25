iPad sahiplerine kötü haber: Yeni güncelleme gecikecek

Apple, iPadOS 16 güncellemesini tamamen es geçip, sonbaharda 16.1 sürümünü yayınlayacak.

Apple, 7 Eylül tarihinde düzenleyeceği sunum etkinliğinde yeni iPhone modellerini görücüye çıkaracak.

Şirket; iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olmak üzere 4 yeni modelle müşterilerinin karşısına çıkacak.

Etkinlikle birlikte, desteklenen modeller için iOS 16 güncellemesini kullanıma sunacak Apple, iPadOS 16'yı yayınlamayacak.

iPadOS 16 ertelendi

Apple, iPad OS 16 güncellemesini tamamen es geçip, sonbaharda 16.1 sürümünü yayınlayacağını açıkladı.

Bu açıklama, aynı zamanda yeni iPadOS sürümünün iOS 16 ile birlikte, aynı zamanda sunulmayacağı ve gecikeceği anlamına geliyor.

iPad OS 16.1 için kesin bir çıkış tarihi vermeyen Apple, konu hakkında daha fazla açıklama yapmaktan da kaçındı.

iPadOS güncellemesinin gecikmesi ve 16 sürümünün atlanarak 16.1 ile başlanması, şirketin 2019'dan beri iOS ile birlikte yürüttüğü yayın programını bozuyor.