iPadOS 17 güncellemesi almayacak iPad modelleri Apple’ın hangi iPad modellerini iPadOS 17 ile güncellemeyeceği ortaya çıktı.

ensonhaber.com

ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz yıl eylül ayında iPhone 14 serisi ile birlikte iOS 16 ve iPadOS 16 güncellemesini kullanıma sunmuştu.

Şirket, şimdi de önümüzdeki eylül ayında yeni iPhone'larla yayınlanması beklenen iPadOS17 üzerinde çalışıyor.

Apple, iPadOS17'yi önümüzdeki haziran ayında düzenleyeceği WWDC geliştiriciler konferansında tanıtacak.

Güncelleme almayacak iPad'ler

iPadOS 17 ile Apple, bazı iPad modellere güncelleme sunmayı bırakacak. 5.nesil iPad, 9.7 inç iPad Pro (1.nesil) ve 12.9 inç iPad Pro'nun (1.nesil) güncellemeyi almayacağı belirtiliyor.

2017 sonrası birçok iPad modeli yeni güncellemeye kavuşacak olsa da işletim sisteminin yeni nesil özellikleri muhtemelen yalnızca üst seviye modeller için sunulacak.

Güncelleme alması beklenen modeller ise şu şekilde:

3.nesil iPad Air ve sonrası

6.nesil iPad ve sonrası

5.nesil iPad mini ve sonrası

2017 model iPad Pro ve sonrası