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    iPhone 12, 5G hız testinde 25 Android telefona geçildi

    Apple'ın iPhone 12 serisinin 4G ve 5G hızları karşılaştırıldığında, pek de bekleneni veremediği ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 22.03.2021 - 10:25
    • Güncelleme : 22.03.2021 - 10:30
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    iPhone 12, 5G hız testinde 25 Android telefona geçildi

    Mobil analiz firması OpenSignal tarafından hazırlanan yeni bir raporda, akıllı telefonların 4G ve 5G bağlantı hızları karşılaştırıldı.

    Yapılan araştırma sonucuna göre iPhone 12 serisi, 4G ve 5G hızlarında 25 Android telefonun gerisinde kaldı.

    Rapora göre Samsung modelleri, test sonuçlarına göre en hızlı bağlantı sunan telefonlar olurken;  Apple kullanıcıları, Samsung telefonlardan yaklaşık yüzde 18 daha yavaş 5G indirme hızına sahip.

    EN HIZLISI GALAXY S21 5G OLDU

    Bağlantı hızlarında en iyi performans gösteren telefon ortalama 56 Mbps indirme hızıyla Samsung Galaxy S21 5G olurken, ikinci sırada TCL Revvl 5G yer aldı.

    Test edilen Samsung telefonlarının hepsi için ortalama 5G hızı 54 Mbps olarak hesaplanırken; OnePlus için 53,1 Mbps, Google için 52,2 Mbps ve LG içinse 47,9 Mbps olarak kayıtlara geçti.

    Ortalama 44,5 Mbps'lik 5G indirme hızıyla Apple, başlıca akıllı telefon üreticilerinin en yavaşı oldu.

    samsung galaxy s21

    Apple'ın 5G özellikli ilk iPhone'unun rakiplerine kıyasla bu kadar düşük performans göstermesinin nedeni henüz belli değil.

    Raporu yazan OpenSignal analisti Ian Fogg, bunun durumun radyo frekansı (RF) tasarımı söz konusu olduğunda Apple'ın Android üreticilerinin gerisinde kalmasından kaynaklanabileceğini düşünüyor.

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