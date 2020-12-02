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    iPhone 12 kullanıcıları, 5G ve LTE bağlantılarının kesilmesinden şikayetçi

    500'den fazla iPhone 12 kullanıcısı, hareket halindeyken 5G ve LTE bağlantılarının kesildiğini rapor etti. Apple'dan henüz bir açıklama gelmiş değil.
    • Haber Merkezi
    • 02.12.2020 - 14:43
    • Güncelleme : 02.12.2020 - 14:44
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    iPhone 12 kullanıcıları, 5G ve LTE bağlantılarının kesilmesinden şikayetçi

    Geçtiğimiz ekim ayında merakla beklenen iPhone 12 modelleirni tanıtan Apple, telefonların tümünde 5G bağlantı teknolojisine yer vermişti. Ancak kullanıcılardan gelen geri bildirimlere göre bu teknolojide zaman zaman sorunlar yaşanıyor.

    500'den fazla iPhone 12 kullanıcısı, araç kullanırken veya seyahat ederken 5G veya LTE bağlantısının aniden kesildiğini rapor etti.

    Bir kullanıcı, seyahat ettikten sonra mobil şebeke hizmetinin çalışmadığını ve telefonu uçak moduna alıp çıkardıktan sonra sorunun çözüldüğünü dile getirdi. Ancak raporlara göre bazı kullanıcılar, sorunu çözebilmek için telefonu sıfırlamak zorunda kaldı.

    apple 5g

    APPLE HENÜZ AÇIKLAMA YAPMADI

    Apple, iPhone 12 ailesinde yaşanan sorunla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Ancak kullanıcılarına 5G hizmeti sunan ABD'li operatör Verizon, sorun yaşayan kullanıcılara ulaşarak bu durumun farkında olduğunu söylüyor.

    Aynı zamanda  AT&T ve T-Mobile gibi operatörlerin sunduğu 5G ağlarında da benzer sorunlar yaşandığı rapor eidliyor.

    Bildiğiniz gibi Apple, iPhone 12 serisi ile birlikte ilk defa kullanıcılarına 5G desteği sunmuştu. Ancak ABD'li şirketin düzeltmesi gereken sorunları var gibi görünüyor.

    Instagram: @eshteknoloji

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