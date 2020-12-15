- Haberler
- Teknoloji Haberleri
- iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max'in Türkiye satış tarihi açıklandı
iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max'in Türkiye satış tarihi açıklandı
Apple, iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max modellerinin ülkemizde satışa çıkacağı tarihleri duyurdu.
- Haber Merkezi
- 15.12.2020 - 15:54
Apple, ekim ayında merakla beklenen iPhone 12 serisini tanıtmıştı. iPhone 12, Mini, Pro ve Pro Max olmak üzere 4 farklı iPhone modeli tanıtan şirket, geçtiğimiz haftalarda ise iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'yu ülkemizde satışa çıkarmıştı.
Koronavirüs nedeniyle bazı tedarik sorunları yaşayan ABD'li şirket, iPhone 12 mini ve Pro Max modellerini henüz ülkemizde satışa çıkarmış değil.
SATIŞ TARİHLERİ AÇIKLANDI
Apple tarafından paylaşılan bilgilere göre, iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max, 18 Aralık'ta ön siparişe açılacak ve 23 Aralık'ta Türkiye'de satışa çıkacak.
iPhone 12 ailesinin en pahalı ve en ucuz modellerinin Türkiye fiyatları ise şu şekilde açıklanmıştı:
iPhone 12 mini
- 64 GB –9 bin 999 TL
- 128 GB –10 bin 499 TL
- 256 GB –11 bin 499 TL
iPhone 12 Pro Max
- 128 GB – 16 bin 999 TL
- 256 GB – 17 bin 999 TL
- 512 GB – 19 bin 999 TL