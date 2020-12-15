iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max'in Türkiye satış tarihi açıklandı

Apple, iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max modellerinin ülkemizde satışa çıkacağı tarihleri duyurdu.

Apple, ekim ayında merakla beklenen iPhone 12 serisini tanıtmıştı. iPhone 12, Mini, Pro ve Pro Max olmak üzere 4 farklı iPhone modeli tanıtan şirket, geçtiğimiz haftalarda ise iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'yu ülkemizde satışa çıkarmıştı.

Koronavirüs nedeniyle bazı tedarik sorunları yaşayan ABD'li şirket, iPhone 12 mini ve Pro Max modellerini henüz ülkemizde satışa çıkarmış değil.

SATIŞ TARİHLERİ AÇIKLANDI

Apple tarafından paylaşılan bilgilere göre, iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max, 18 Aralık'ta ön siparişe açılacak ve 23 Aralık'ta Türkiye'de satışa çıkacak.





iPhone 12 ailesinin en pahalı ve en ucuz modellerinin Türkiye fiyatları ise şu şekilde açıklanmıştı:

iPhone 12 mini

64 GB – 9 bin 999 TL

128 GB – 10 bin 499 TL

256 GB – 11 bin 499 TL

iPhone 12 Pro Max