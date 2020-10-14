iPhone 12 modellerinin batarya ömrü nasıl olacak? İşte yeni iPhone'ların sunduğu kullanım süreleri

Apple'ın resmi sitesinde yer alan verilere göre, dün akşam tanıtılan bütün iPhone 12 modellerinin batarya performansına yakından bakıyoruz.

Apple'ın koronavirüs nedeniyle ekim ayına ertelemek zorunda kaldığı iPhone 12 tanıtım etkinliği dün akşam gerçekleşti ve biz de etkinlikten son gelişmeleri sizlerle paylaştık.

Apple, etkinlik sırasında iPhone 12, Mini, Pro ve Pro Max olmak üzere 4 farklı iPhone modeli tanıttı. Ancak ABD'li şirket, her zaman olduğu gibi telefonların batarya kapasitesini açıklamaktan kaçındı.

Peki günümüzde akıllı telefon kullanıcılarının en çok dikkat ettiği şeylerin başında gelen şarj ömrü, yeni iPhone 12 modellerinde nasıl olacak? Gelin bu sorunun yanıtını birlikte vermeye çalışalım.

iPHONE 12 MODELLERİNİN BATARYA KULLANIM SÜRELERİ

Apple, her ne kadar yeni iPhone modellerinin batarya kapasitelerini açıklamasa da resmi web sitesi üzerinden batarya kullanım sürelerini paylaştı. Açıklanan verilere baktığımızda telefonların bir günü rahatlıkla çıkardığını söyleyebiliriz.

iPhone 12 Mini: Video oynatma: 15 saate kadar

15 saate kadar Online video izleme: 10 saate kadar

10 saate kadar Ses çalma: 50 saate kadar