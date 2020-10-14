- Haberler
- Teknoloji Haberleri
- iPhone 12 modellerinin batarya ömrü nasıl olacak? İşte yeni iPhone'ların sunduğu kullanım süreleri
iPhone 12 modellerinin batarya ömrü nasıl olacak? İşte yeni iPhone'ların sunduğu kullanım süreleri
- Haber Merkezi
- 14.10.2020 - 13:53
Apple'ın koronavirüs nedeniyle ekim ayına ertelemek zorunda kaldığı iPhone 12 tanıtım etkinliği dün akşam gerçekleşti ve biz de etkinlikten son gelişmeleri sizlerle paylaştık.
Apple, etkinlik sırasında iPhone 12, Mini, Pro ve Pro Max olmak üzere 4 farklı iPhone modeli tanıttı. Ancak ABD'li şirket, her zaman olduğu gibi telefonların batarya kapasitesini açıklamaktan kaçındı.
Peki günümüzde akıllı telefon kullanıcılarının en çok dikkat ettiği şeylerin başında gelen şarj ömrü, yeni iPhone 12 modellerinde nasıl olacak? Gelin bu sorunun yanıtını birlikte vermeye çalışalım.
iPHONE 12 MODELLERİNİN BATARYA KULLANIM SÜRELERİ
Apple, her ne kadar yeni iPhone modellerinin batarya kapasitelerini açıklamasa da resmi web sitesi üzerinden batarya kullanım sürelerini paylaştı. Açıklanan verilere baktığımızda telefonların bir günü rahatlıkla çıkardığını söyleyebiliriz.
iPhone 12 Mini:
- Video oynatma: 15 saate kadar
- Online video izleme: 10 saate kadar
- Ses çalma: 50 saate kadar
iPhone 12 Mini modelinin açıklanan batarya kullanım sürelerine baktığımızda, küçük bir telefon için yeterli sürelere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca bu süreler, iPhone XS Max ile aynı ve iPhone SE'den ise 2 saat daha uzun
iPhone 12:
- Video oynatma: 17 saate kadar
- Online video izleme: 11 saate kadar
- Ses çalma: 65 saate kadar
iPhone 12 modeline baktığımızda ise kullanım sürelerinin biraz daha yükseldiğini görüyoruz. Öte yandan bu rakamların, geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone 11 modeli ile aynı olduğunu belirtelim.
iPhone 12 Pro:
- Video oynatma: 17 saate kadar
- Online video izleme: 11 saate kadar
- Ses çalma: 65 saate kadar
iPhone 12 Pro modeline baktığımızda ise kullanım sürelerinin iPhone 12 ile aynı olduğu görülüyor. Bir önceki modele göre kıyaslama yapacak olursak bu süreler, iPhone 11 Pro ile neredeyse aynı.
iPhone 12 Pro Max:
- Video oynatma: 20 saate kadar
- Online video izleme: 12 saate kadar
- Ses çalma: 80 saate kadar
En güçlü model iPhone 12 Pro Max'in kullanım süresi, serinin diğer telefonlarına göre oldukça iyi. Apple her ne kadar açıklamasa da bu modelde en yüksek bataryanın kullanıldığını tahmin etmek hiç de zor değil.
Ayrıca iPhone 12 Pro Max için açıklanan batarya sürelerinin iPhone 11 Pro Max ile aynı olduğunu belirtmekte fayda var.