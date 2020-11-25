iPhone 12 Pro almak için çalışmanız gereken gün sayısı

Picodi, iPhone 12 Pro satın almak isteyen müşterilerin hangi ülkede kaç gün çalışması gerektiğini araştırdı. İşte sonuçlar...

Apple, geçtiğimiz haftalarda merakla beklenen iPhone 12 serisini görücüye çıkarmıştı.

Etkinlik sırasında iPhone 12, Mini, Pro ve Pro Max olmak üzere 4 farklı iPhone modeli tanıtan şirket, iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'yu 4 Aralık'ta ülkemizde satışa çıkaracak.

Picodi analiz ekibi, Apple’ın yeni gözdesi iPhone 12 Pro (128 GB) satın alabilmek için gereken çalışma günü sayısını hesaplamak için, iPhone 12 Pro (128 GB) fiyatlarını seçili ülkelerdeki ortalama maaşlarla karşılaştırdı.





TÜRKİYE SON SIRADA

Picodi, ülkemizdeki ortalama maaşın 3 bin 035 TL olduğu Numbeo verilerini kullanarak, bu ücretleri aylık ortalama çalışılan gün sayısına böldü.

Yapılan araştırmaya göre Türkiye'deki bir tüketici, iPhone 12 Pro satın almak için diğer ülkelerde yaşayanlardan çok daha fazla çalışmak zorunda.

Araştırma sonucuna göre Türkiye'de iPhone 12 Pro satın almak isteyen bir kişinin 103,8 gün çalışması gerekiyor. Ülkemizin hemen altında ise 88,2 gün ile Filipinler yer alıyor.

İLK SIRADA İSVİÇRE VAR

Picodi tarafından yapılan araştırmaya göre, yalnızca 4,4 gün çalışan bir İsviçre vatandaşı, iPhone 12 Pro satın alabiliyor. Listenin ikinci sırasında ise 6,1 gün ile ABD yer alıyor.

GEÇTİĞİMİZ YIL TÜRKİYE'NİN VERİLERİ

Picodi'nin 2019 yılında yaptığı araştırma sonuçlarına baktığımızda ise, ülkemizde 89,1 gün çalışan bir vatandaş iPhone 11 Pro satın alabiliyordu. Ancak bu yılki koşullar, iPhone 12 Pro almak için çalışılması gereken gün sayısını artırmış durumda.

Bakalım gelecek yıl iPhone 13 Pro satın almak için kaç gün çalışmak gerekecek?