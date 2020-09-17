iPhone 12 Pro Max'in AnTuTu puanı hayal kırıklığı yarattı

Güvenilir sızıntılarıyla bilinen Ice Universe, Apple'ın gelecek ay tanıtmayı planladığı iPhone 12 Pro Max'in AnTuTu sonuçlarını paylaştı. Ancak telefonun aldığı puan, beklenenin altında kaldı.

ABD'li teknoloji devi Apple, koronavirüs nedeniyle iPhone 12 serisinin tanıtım tarihini ekim ayına ertelemişti.

4 farklı iPhone modelinin yer alacağı serinin en güçlü telefonu ise iPhone 12 Pro Max olacak. Üstelik bu telefon, Apple'ın en yeni ve en güçlü işlemcisi A14'ten güç alacak.

iPHONE 12 PRO MAX ANTUTU'DA SINIFTA KALDI

Şimdiye kadar yaptığı güvenilir sızıntılarıyla bilinen Ice Universe, A14 işlemcisini kullanan iPhone 12 Pro Max'in AnTuTu test sonuçlarını açıkladı. Test sonuçlarına göre 572 bin 333 puan alan telefon, hayal kırıklığı yarattı.

Paylaşılan sonuçlara göre Apple'ın yeni işlemcisi A14'ün, Android telefonlara güç veren Snapdragon 865+ modelinin bir hayli gerisinde kaldığını söyleyebiliriz.

iPhone 12 Pro Max'i, iPhone 11 Pro Max ile karşılaştırdığımızda ise işlemci performansı dışında pek bir fark olmadığını görüyoruz. Hatta arayüz performansında iPhone 11 Pro Max daha iyi bir performans sunuyor.

iPhone 12 Pro Max'in AnTuTu'da bekleneni verememesinin ardında yatan iki sebep olabilir.

Birincisi, telefon bir prototip sürümü olduğundan ve iOS 14'ün beta sürümünü kullandığından bir performans kaybı yaşanabilir.

İkinci sebep ise iPhone 12 Pro Max gerçekten de rakiplerine göre düşük performans sergileyecek.

iPhone 12 Pro Max'in aldığı 572 bin 333 puanı, diğer android telefonlarla karşılaştırabilmeniz için, geçtiğimiz ağustos ayının en yüksek puanlı Android telefonlarıyla sizleri başbaşa bırakalım.