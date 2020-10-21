iPhone 12 Pro Max'in batarya kapasitesi ortaya çıktı

iPhone 12 Pro Max'in batarya kapasitesi, Çin sertifikasyon kurumu TENAA'da ortaya çıktı. Telefonun bataryası, geçtiğimiz yıl satışa çıkan iPhone 11 Pro Max'ten daha düşük.

Apple'ın koronavirüs nedeniyle ekim ayına ertelemek zorunda kaldığı iPhone 12 tanıtım etkinliği, 13 Ekim'de gerçekleşti.

Apple, etkinlik sırasında iPhone 12, Mini, Pro ve Pro Max olmak üzere 4 farklı iPhone modeli tanıttı. Ancak ABD'li şirket, her zaman olduğu gibi telefonların batarya kapasitelerini açıklamaktan kaçındı.

Geçtiğimiz günlerde Brezilya Ulusal Telekomünikasyon Ajansı ANATEL, iPhone 12 ve iPhone 12 Mini modellerinin batarya kapasitelerini ortaya koyan sertifikalarını yayınlamış ve iPhone 12 Mini’de 2.227 mAh, iPhone 12 modelinde ise 2.815 mAh’lik bir batarya olduğu ortaya çıkmıştı.

iPHONE 12 PRO MAX'İN DE BATARYASI ORTAYA ÇIKTI

Çin'in sertifikasyon kurumu TENAA'da listelenen iPhone 12 Pro Max, batarya kapasitesini daha fazla saklayamadı.

Sertifika verilerine göre telefonda, 3.687 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor. Bu batarya, 3,969 mAh bataryası bulunan iPhone 11 Pro Max'ten bile daha düşük.

Her ne kadar telefonun bataryası bir önceki modelden daha düşük olsa da Apple'ın açıkladığı verilere göre iPhone 11 Pro Max ve 12 Pro Max'in kullanım süreleri aynı.

Apple, her iki telefonun da 20 saate kadar video ve 80 saate kadar ses oynatabileceğini söylüyor.





Apple, hem iOS işletim sisteminin sunduğu yüksek optimizasyonlar nedeniyle hem de fiyatları düşürmek için batarya kapasitesini genelde düşük tutmayı tercih ediyor. Ancak günümüzde 7.000 mAh kapasiteli batarya kullanan Android telefonların oluşu, Apple'ın kullanıcılar tarafından eleştirilmesine neden oluyor.