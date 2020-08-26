iPhone 12 Pro Max'in ekran ve kamera özellikleri ortaya çıktı

Apple’ın yeni amiral gemisi olacak iPhone 12 Pro Max; kamera, ekran ve batarya özellikleriyle birlikte görüntülendi.

Apple'ın koronavirüs nedeniyle ekim ayına ertelediği iPhone 12 serisi, şimdiden birçok kullanıcı tarafından merak ediliyor.

Telefonların tanıtımına aylar kala, serinin en güçlü modeli olacak iPhone 12 Pro Max hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı.

iPHONE 12 PRO MAX ÖZELLİKLERİ

iPhone 12 Pro Max ilk defa çalışırken görüntülendi. Güvenilir kaynaklardan gelen bu sızıntı; telefonun şarj hızını, çentik boyutunu, kamera ve ekran özelliklerini de gün yüzüne çıkardı.

Dinamik olarak ayarlanabilen 120 Hz yenileme hızına sahip olduğu görülen iPhone 12 Pro Max, 6,7 inçlik bir ekranla gelecek.

2778 x 1284 piksel çözünürlüğe ve 458 ppi değerine sahip telefonda, yine oldukça büyük bir çentik bizleri karşılayacak.

iPHONE 12 PRO MAX 20W HIZLI ŞARJI DESTEKLEYECEK

iPhone 12 Pro Max'in batarya kapasitesi henüz belli olmasa da telefonda 20W hızlı şarj desteği bulunacak. Ancak bu değerin günümüz amiral gemisi telefonlarına göre bir hayli düşük kaldığını söylememiz gerekiyor.

Öte yandan, hızlı şarj cihazının kutudan çıkmayacağı da gelen bilgiler arasında.

LiDAR tarayıcısına sahip olduğu gözlemlenen iPhone 12 Pro Max, bu sayede daha iyi bir otomatik odaklanmaya sahip olacak. Bununla birlikte telefon, 4K çözünürlükte 120 / 240 FPS ağır çekim videoları da destekleyecek.

LiDAR tarayıcı sayesinde gelişmiş gece modu ve gürültü azaltma gibi özelliklere sahip olacak iPhone 12 Pro Max, kamera konusunda kullanıcıları memnun edecek gibi görünüyor.

Bütün bu özelliklee sahip iPhone 12 Pro Max, serinin diğer modelleri ile birlikte ekim ayında kullanıcılarla buluşacak.



