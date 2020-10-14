iPhone 12 serisi, 2 farklı 5G bağlantısıyla satışa sunulacak

Apple, 6 GHz ve altında frekans bantlarına sahip 5G'li iPhone 12 modellerini ve milimetrik dalga antenlerine sahip daha hızlı 5G bağlantısı sunan modelleri farklı ülkelerde piyasaya sürecek.

Yavaş yavaş hayatımıza giren 5G teknolojisi sayesinde kullanıcılar, sıfır gecikmeye sahip yüksek hızlı internete erişebilecek. Birçok akıllı telefon üreticisi ise, şimdiden 5G destekli akıllı telefon modellerini satışa çıkararak pazarda yer edinmek istiyor.

Geçtiğimiz eylül ayında iPhone 11 serisini tanıtan Apple, telefonlarda 5G desteğine yer vermemişti. Ancak, bu yıl çıkacak iPhone 12 modellerinin hepsi 5G desteğiyle gelecek.

İKİ FARKLI 5G STANDARDINA SAHİP iPHONE'LAR SATIŞA ÇIKACAK

Apple, 6 GHz ve mmWave 5G dalga boylarına sahip iPhone 12 modellerini farklı ülkelerde satışa çıkaracak. Apple tarafından yayınlanan iPhone 12 görsellerini incelediğimizde, telefonun sağ alt tarafında mmWave sinyalleri için özel bir pencere olduğunu görüyoruz.

Yukarıdaki görselde sol tarafta iPhone 12 Mini'nin ABD tanıtım görselini, sağ tarafında ise İngiltere'deki görselini görebilirsiniz. Sizin de fark edeceğiniz gibi mmWave sinyalleri için tasarlanan küçük bir bölümün sağdaki görselde olmadığı görülüyor.

Bu da Apple'ın mmWave 5G dalga boylarına sahip iPhone 12 modellerini yalnızca ABD pazarında satışa çıkaracağını gösteriyor. Aynı zamanda Apple'ın ürün sayfasına bakarsak, n260 ve n261 isimli mmWave bantlarının yalnızca ABD'de mevcut olduğunu görüyoruz.





iPHONE'LARDAKİ 5G FREKANS BANTLARI NE ANLAMA GELİYOR?

Şu anda 6 GHz ve mmWave olmak üzere 5G'nin çalıştığı iki farklı standart bulunuyor. Dünya genelindeki farklı operatörler de bu standartlarından bir tanesini kullanmak zorunda.

6 GHz bandı, 100-150 Mbps internet hızlarına ulaşabilirken, milimetrik dalga olarak bilinen mmWave ise 1 Gbps'yi aşan rekor hızlara çıkabiliyor.

Ancak mmWave standardının menzili oldukça düşük olduğundan, operatörlerin çok sayıda baz istasyonunu oldukça sık bir şekilde kurmaları gerekiyor.

Daha önce, yalnızca 6GHz standardına sahip 5G'li iPhone'ların satışa çıkacağı ve kullanıcıların 100-150 Mbps internet hızlarına ulaşabileceği söyleniyordu.

Ancak Apple, mmWave bandındaki daha hızlı 5G destekli iPhone 12 modellerini de satışa sunacak, ancak yalnızca ABD pazarında...