iPhone 12 serisi ne zaman satışa çıkacak? İşte telefonların piyasaya çıkacağı tarihler

iPhone 12 serisine ait telefonlar, farklı zaman dilimlerinde kullanıcılarla buluşacak. İşte yeni iPhone modellerinin satışa çıkacakları tarihler.

Apple, düzenlediği etkinlikte merakla beklenen yeni iPhone 12 modellerini tanıttı. Koronavirüs nedeniyle bazı tedarik sıkıntıları yaşayan ABD'li şirket, yeni iPhone modellerini bir ay geciktirmek zorunda kaldı.

Apple her ne kadar yeni telefonlarını şimdi tanıtsa da şirketin yaşadığı tedarik sıkıntıları devam ediyor gibi görünüyor. Çünkü şirket, tanıttığı iPhone 12 modellerinin hepsini aynı tarihte satışa çıkaramayacak.

iPHONE 12 MODELLERİNİN ÇIKIŞ TARİHLERİ

Serinin en küçük ve en ucuz modeli iPhone 12 Mini, 13 Kasım'dan itibaren raflardaki yerini alacak.

iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modelinin çıkış tarihi ise 23 Ekim olarak açıklandı. Son olarak iPhone 12 Pro Max'in piyasaya sürülme tarihi 6 Kasım olarak göze çarpıyor.

iPhone 12 serisinin Türkiye fiyatları hakkında ise henüz bir açıklama yok.