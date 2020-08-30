iPhone 12 serisi, tüm zamanların en pahalı iPhone ailesi olabilir

iPhone 12 serisi, tüm zamanların en pahalı iPhone ailesi olabilir

Güvenilir analizleriyle tanınan TrendForce’a göre iPhone 12 serisinde bulunacak modeller, tüm zamanların en pahalı iPhone'ları olacak.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle ilk önce Çin'deki üretimini durdurma kararı alan Apple, daha sonra hayatın normale dönmesiyle üretime yeniden başlamıştı.

Apple'ın üretim fabrikaları şu anda her ne kadar tam kapasitede çalışsa da şirket, salgın sürecinden oldukça fazla etkilendi.

Apple'ın Finans Birimi Başkanı Luca Maestri, geçtiğimiz günlerde iPhone 12serisinin birkaç hafta gecikeceğini resmen açıklamıştı. Ancak görünüşe göre Apple'ın gecikme dışında başka sorunları da var.





APPLE, iPHONE'LARIN FİYATINI DÜŞÜREMEDİ

Apple, yeni iPhone'larda yüksek fiyat etiketi uygulamamak için bazı tepki çeken adımlar atabiliyor. Örneğin geçtiğimiz günlerde yeni iPhone kutularından şarj cihazı çıkmayacağı iddiaları gündeme oturmuştu.

Yeni ortaya çıkan sızıntılara göre ise Apple'ın fiyatları düşürmek için uygulayacağı bu kesintiler pek de başarılı olamayacak. Güvenilir sektör analizcisi TrendForce’a göre iPhone 12 serisi, tüm zamanların en pahalı iPhone modellerini barındıracak.

Ayrıca TrendForce, iPhone 12 serisinin beklenenden 150 dolar daha pahalı satılacağı iddiasında bulundu.





iPHONE 12 FİYATLARI NASIL OLACAK?

TrendForce’a göre, başlangıç seviyesi olan 5.4 inçlik iPhone 12 749 dolardan, 6.1 inçlik iPhone 12 Plus 849 dolardan, iPhone 12 Pro 1099 dolardan ve iPhone 12 Pro Max 1199 dolardan satışa çıkacak.

Analistlere göre iPhone 12 serisindeki fiyat artışının ana nedeni 5G çipleri. Şu anda yalnızca belirli bölgelerde kullanılan ve yaygın olmayan bu teknoloji iPhone sahiplerini pek de memnun etmeyecek gibi görünüyor.

APPLE FİYATLARI DÜŞÜRMEK İÇİN KISITLAMA YOLUNA GİDEBİLİR

Apple'ın yeni iPhone modellerine getirdiği yeni teknolojiler, fiyatların da yükselmesine neden oluyor. Apple ise çeşitli kısıtlamalar yaparak fiyatları düşürmeye çalışıyor.

Kulaklıkları kutudan çıkararak fiyatları indirmeye çalışan şirket, iPhone'larda kullandığı batarya kapasitelerini de düşürmüştü.

iPhone 12 modellerinde kullanılacak A14 işlemcisinin de daha az enerjiye ihtiyaç duyacağı söyleniyor. Bu nedenle yeni telefonlarda yine düşük kapasiteli bataryalar kullanılması bekleniyor.

Öte yandan Apple'ın artık iPhone kutularına şarj cihazı yerleştirmeyeceği de iddia ediliyor.