iPhone 12 serisinin fiyatları ortaya çıktı

Apple’ın 13 Ekim’de düzenleyeceği etkinlikte tanıtacağı iPhone 12 serisine ait 4 farklı iPhone modelinin fiyatları sızdırıldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle tedarik sorunları yaşayan Apple, merakla beklenen iPhone 12 serisini bu yıl geciktirmek zorunda kaldı.

ABD'li şirket, yeni iPhone 12 serisinin tanıtım etkinliğini 13 Ekim Salı günü TSİ 20.00'de gerçekleştirecek.

Her ne kadar yeni iPhone'lar biraz geç piyasaya çıkacak olsa da şimdiden fiyatları hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.





iPHONE 12 MODELLERİNİN FİYATLARI

Bu sene 4 farklı iPhone 12 modeli tanıtması beklenen Apple, telefonları farklı tarihlerde satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Yeni gelen bilgilere göre 6,1 inç ekrana sahip iPhone 12, 23 Ekim’de ve 799 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak.

6,1 inçlik bir başka telefon olan iPhone 12 Pro ise 999 dolar başlangıç fiyatıyla 23 Ekim’de raflardaki yerini alacak.

5,42 inç ekran boyutuna sahip iPhone 12 mini ise 699 dolar başlangıç fiyatıyla 13 Kasım'da, serinin amiral gemisi telefonu 6,7 inçlik iPhone 12 Pro Max ise 1099 dolar başlangıç fiyatıyla 20 Kasım'da kullanıcılarla buluşacak.





APPLE'IN TEDARİK SORUNLARI DEVAM EDİYOR

Yukarıdaki bilgilerden de anlaşılacağı gibi Apple, tedarik sorunları nedeniyle tüm iPhone modellerini aynı anda satışa çıkaramayacak.

İlk önce iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modelleri, daha sonra ise gelecek ay iPhone 12 Mini ve iPhone 12 Pro Max modelleri satışa çıkacak.

13 Ekim Salı günü saat 20.00'den itibaren yeni iPhone 12 serisi hakkında tüm bilgiler Ensonhaber'de olacak.