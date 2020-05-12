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- iPhone 12 serisinin fiyatları ve özellikleri ortaya çıktı
iPhone 12 serisinin fiyatları ve özellikleri ortaya çıktı
- Haber Merkezi
- 12.05.2020 - 14:26
Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız haberimizde, iPhone 12 serisinin koronavirüs nedeniyle bir ay erteleneceğinden bahsetmiştik.
Her ne kadar yeni İPhone'lar biraz geç piyasaya çıkacak olsa da şimdiden fiyatları hakkında çeşitli iddialar ortaya atılmaya devam ediyor.
Front Page Tech YouTube kanalından popüler teknoloji analisti Jon Prosser, iPhone 12 serisinin fiyatları ve özelliklerini paylaştı. Gelin iPhone 12 modellerinin iddia edilen özelliklerine ve fiyatlarına yakından bakalım.
iPHONE 12 ÖZELLİKLERİ VE FİYATI
- 5.4 inç BOE OLED, Super Retina Ekran
- 4 GB RAM
- 128 GB / 256 GB depolama seçeneği
- Apple A14 işlemci
- Alüminyum gövde
- Çift arka kamera
- 5G desteği
- Fiyat: 649 dolar / 749 dolar
iPHONE 12 MAX ÖZELLİKLERİ VE FİYATI
- 6.1 inç BOE OLED, Super Retina Ekran
- 4 GB RAM
- 128 GB / 256 GB depolama seçeneği
- Apple A14 işlemci
- Alüminyum gövde
- Çift arka kamera
- 5G desteği
- Fiyat: 749 dolar / 849 dolar
iPHONE 12 PRO ÖZELLİKLERİ VE FİYATI
- 6.1 inç SAMSUNG OLED, Super Retina XDR Ekran
- 6 GB RAM
- 128 GB / 256 GB / 512 GB depolama seçeneği
- Apple A14 işlemci
- Paslanmaz çelik gövde
- Üç arka kamera + LIDAR sensörü
- 5G desteği
- Fiyat: 999 dolar / 1.099 dolar / 1.299 dolar
iPHONE 12 PRO MAX FİYATI VE ÖZELLİKLERİ
- 6.4 inç SAMSUNG OLED, Super Retina XDR Ekran
- 6 GB RAM
- 128 GB / 256 GB / 512 GB depolama seçeneği
- Apple A14 işlemci
- Paslanmaz çelik gövde
- Üç arka kamera + LIDAR sensörü
- 5G desteği
- 1.099 dolar / 1.199 dolar / 1.399 dolar
Bu bilgileri daha önce yeni iPhone SE’nin çıkış tarihi hakkında doğru bilgi veren bir kaynağından aldığını söyleyen Jon Prosser, şimdiye kadar OLED ekranlı hiçbir iPhone modelini 999 dolardan daha az bir fiyata satmayan Apple'ın, ilk defa OLED ekranlı bir modeli 649 dolar başlangıç fiyatıyla satacağını söylüyor. (iPhone 12)
Jon Prosser tarafından paylaşılan bu bilgilerin, ne kadar doğru olduğu bilinmiyor. Ancak iPhone 12 serisinin tanıtım tarihi yaklaştıkça, yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam edecektir.
Instagram: @eshteknoloji