iPhone 12 serisinin fiyatları ve özellikleri ortaya çıktı

Ekim ayında tanıtılması beklenen iPhone 12 serisinin özellikleri ve fiyatı hakkında çıkan bilgileri derledik.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız haberimizde, iPhone 12 serisinin koronavirüs nedeniyle bir ay erteleneceğinden bahsetmiştik.

Her ne kadar yeni İPhone'lar biraz geç piyasaya çıkacak olsa da şimdiden fiyatları hakkında çeşitli iddialar ortaya atılmaya devam ediyor.

Front Page Tech YouTube kanalından popüler teknoloji analisti Jon Prosser, iPhone 12 serisinin fiyatları ve özelliklerini paylaştı. Gelin iPhone 12 modellerinin iddia edilen özelliklerine ve fiyatlarına yakından bakalım.

iPHONE 12 ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

5.4 inç BOE OLED, Super Retina Ekran

BOE OLED, Super Retina Ekran 4 GB RAM

128 GB / 256 GB depolama seçeneği

Apple A14 işlemci

Alüminyum gövde

Çift arka kamera

5G desteği

Fiyat: 649 dolar / 749 dolar

iPHONE 12 MAX ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

6.1 inç BOE OLED, Super Retina Ekran

BOE OLED, Super Retina Ekran 4 GB RAM

128 GB / 256 GB depolama seçeneği

Apple A14 işlemci

A14 işlemci Alüminyum gövde

Çift arka kamera

kamera 5G desteği

Fiyat: 749 dolar / 849 dolar

iPHONE 12 PRO ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

6.1 inç SAMSUNG OLED, Super Retina XDR Ekran

6 GB RAM

128 GB / 256 GB / 512 GB depolama seçeneği

Apple A14 işlemci

Paslanmaz çelik gövde

Üç arka kamera + LIDAR sensörü

5G desteği

Fiyat: 999 dolar / 1.099 dolar / 1.299 dolar

iPHONE 12 PRO MAX FİYATI VE ÖZELLİKLERİ

6.4 inç SAMSUNG OLED, Super Retina XDR Ekran

6 GB RAM

128 GB / 256 GB / 512 GB depolama seçeneği

Apple A14 işlemci

Paslanmaz çelik gövde

Üç arka kamera + LIDAR sensörü

5G desteği

1.099 dolar / 1.199 dolar / 1.399 dolar

Bu bilgileri daha önce yeni iPhone SE’nin çıkış tarihi hakkında doğru bilgi veren bir kaynağından aldığını söyleyen Jon Prosser, şimdiye kadar OLED ekranlı hiçbir iPhone modelini 999 dolardan daha az bir fiyata satmayan Apple'ın, ilk defa OLED ekranlı bir modeli 649 dolar başlangıç fiyatıyla satacağını söylüyor. (iPhone 12)

Jon Prosser tarafından paylaşılan bu bilgilerin, ne kadar doğru olduğu bilinmiyor. Ancak iPhone 12 serisinin tanıtım tarihi yaklaştıkça, yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam edecektir.