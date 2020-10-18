iPhone 12 ve iPhone 12 Mini'nin batarya kapasiteleri ortaya çıktı

Apple’ın geçtiğimiz günlerde tanıttığı yeni akıllı telefon ailesi iPhone 12’nin bazı modellerinin batarya kapasitesi hayal kırıklığı yarattı.

Apple'ın koronavirüs nedeniyle ekim ayına ertelemek zorunda kaldığı iPhone 12 tanıtım etkinliği, 13 Ekim'de gerçekleşti.

Apple, etkinlik sırasında iPhone 12, Mini, Pro ve Pro Max olmak üzere 4 farklı iPhone modeli tanıttı. Ancak ABD'li şirket, her zaman olduğu gibi telefonların RAM ve batarya kapasitelerini açıklamaktan kaçındı.

BATARYA KAPASİTELERİ BELLİ OLDU

Brezilya Ulusal Telekomünikasyon Ajansı ANATEL, iPhone 12 ve iPhone 12 Mini modellerinin batarya kapasitelerini ortaya koyan sertifikalarını yayınladı.

ANATEL tarafından yayınlanan sertifikaya göre iPhone 12 Mini’de 2.227 mAh batarya bulunuyor. iPhone 12 modelinde ise 2.815 mAh’lik bir batarya karşımıza çıkıyor.





iPHONE 11'DEN BİLE DAHA DÜŞÜK

Sertifikada yer alan verilere göre yeni iPhone 12'nin bataryası, Apple’ın önceki modeli iPhone 11’in 3.110 mAh bataryasından bile daha düşük.

İŞLEMCİ BATARYA AÇIĞINI KAPATIYOR

İPhone 12 modelinde her ne kadar daha düşük batarya kullanılsa da telefonlarda yer alan 5nm mimariye sahip A14 Bionic işlemci, bu açığı kapatıyor. Apple'ın verilerine göre iPhone 11 ve iPhone 12 modelleri 17 saat kesintisiz video oynatma sunuyor.





Apple, iOS işletim sisteminin sunduğu yüksek optimizasyonlar nedeniyle batarya kapasitesini genelde düşük tutmayı tercih ediyor. Ancak günümüzde 7.000 mAh kapasiteli batarya kullanan Android telefonların oluşu, Apple'ın kullanıcılar tarafından eleştirilmesine neden oluyor.

Son olarak iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinin batarya kapasiteleri hakkında henüz bir bilginin olmadığını belirtelim.