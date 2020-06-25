iPhone 12'nin hızlı şarj cihazı ortaya çıktı

İddialara göre iPhone 12, 20W hızlı şarj sunan USB Type-C destekli adaptör ile gelecek. Üstelik bu adaptörün görüntüleri internet üzerinden paylaşıldı bile.

Apple'ın geçtiğimiz günlerde başlattığı geliştirici konferansı devam ederken, şirket iPhone 12 ile hayatımıza girecek iOS 14'ü de resmen tanıtmıştı.

Apple'ın eylül veya ekim ayında tanıtmayı planladığı iPhone 12, şimdilerde kullanıcılara sunacağı şarj hızıyla yeniden gündemde.

İddialara göre iPhone 12, 20W hızlı şarj sunan USB Type-C destekli adaptör ile gelecek ve lightning girişi bu adaptörde bulunmayacak.

Üstelik Twitter'da adaptörün görüntüleri de paylaşılarak, bu görüntülerin iPhone 12'nin şarj adaptörüne ait olduğu iddia edildi.

Apple, iPhone 11 Pro ile birlikte 18W USB Type-C destekli bir şarj cihazı zaten kullanıma sunmuştu. Görünüşe göre şirket, iPhone 12 serisi ile birlikte şarj hızını da artırmayı hedefliyor.

Eğer ortaya atılan iddialar doğruysa, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modelleri 20W hızlı şarj desteğine sahip olacak.