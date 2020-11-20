IPhone 12'nin Türkiye fiyatları belli oldu

Merakla beklenen iPhone 12 modellerinin Türkiye fiyatları açıklandı. Bir süre önce tanıtılan ve gelişmiş özelliklere sahip olan model ailesi için fiyat beklentisi devam ediyordu.

Apple tarafından tanıtılan IPhone 12 modellerinin Türkiye fiyatları belli oldu.

Özellikleriyle dikkat çeken iPhone 12 ailesinde 4 farklı seçenek bulunuyor. iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max olarak karşımıza çıkan iPhone 12 serisinin fiyatları da değişiklik gösteriyor.

IPHONE 12 SERİSİNİN TÜRKİYE SATIŞ FİYATLARI

iPhone 12 modellerinin başlangıç fiyatları şu şekilde:

iPhone 12 Mini: 9.999 TL

iPhone 12: 10.999 TL

iPhone 12 Pro: 14.999 TL

iPhone 12 Pro Max: 16.999 TL





ÖZELLEŞTİRMELİ FİYATLAR

Modellerin özelleştirmelerinde dair fiyat bilgileri de belli oldu.

Buna göre iPhone 12 Türkiye fiyatları, iPhone 12 Mini için 128 GB 10.499 TL ve 256 GB 11.499 TL oldu.

iPhone 12 için 128 GB 11.499 TL ve 256 GB 12.499 TL oldu.

iPhone 12 Pro için 256 GB 15.999 TL ve 512 GB için 17.999 TL oldu.

iPhone 12 Pro Max 256 GB için 17.999 TL ve 512 GB için 19.999 TL oldu.

EN YÜKSET FİYATLI IPHONE 19.999 TL

Böylelikle iPhone 12 ailesi için en uygun fiyatlı model 9.999 TL ile iPhone 12 mini 64 GB olurken, en yüksek fiyatlı model 19.999 TL ile iPhone 12 Pro Max 512 GB oldu.

Apple A14 Bionic işlemci ile kullanıcılarla buluşacak olan modeller, geçen aylarda Apple etkinliği ile duyurulmuştu.

Etkinlik sonrasında modeller uzun süre konuşulmuş ve fiyatları merak edilmişti. Son birkaç gün içinde de Türkiye fiyatlarına dair sosyal medyada paylaşımlar yapılmıştı.

iPHONE 12 SATIŞ TARİHİ

iPhone 12 ve iPhone 12 Pro, 27 Kasım'da ön siparişe açılacak ve 4 Aralık'ta satışa çıkacak.

iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max modellerinin ülkemizdeki satış tarihi ise henüz açıklanmadı.