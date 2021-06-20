iPhone 13 fiyat listesi sızdırıldı: iPhone 13 ne zaman çıkacak, özellikleri nelerdir?

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın piyasaya sürmeye hazırlandığı iPhone 13 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki iPhone 13 ne zaman çıkacak, özellikleri nelerdir, fiyatı ne kadar? İşte detaylar..

2021 yılının ortasına gelinmesiyle birlikte dünyanın en popüler teknoloji markalarından biri olan Apple'ın yeni iPhone serisi, iPhone 13 için heyecanlı bekleyiş başladı.

Apple tüketicileri tarafından merakla beklenen iPhone modeline ilişkin dikkat çeken sızıntılar geldi. İddiaya göre, yeni iPhone 13'ün batarya kapasiteleri önceki nesillere göre önemli bir artış yaşayacak.

Öte yandan Apple'ın yeni iPhone serisini; iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max adı altında dört farklı şekilde piyasaya sürmesi bekleniyor.

Bu kapsamda iPhone 13'ün çıkış tarihi ile birlikte fiyat listesi ve özellikleri teknoloji meraklıları tarafından araştırılıyor. Peki, iPhone 13 ne zaman çıkacak, özellikleri nelerdir? İşte iPhone 13 özellikleri, renkleri ve fiyatı...

iPHONE 13 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple'ın merakla beklenen iPhone 13 serisini önümüzdeki Eylül ayında tanıtması ve Ekim ayında satışa sunması bekleniyor.

TEKNİK ÖZELLİKLER

iPhone 13 mini ile iPhone 13'ün 4 GB, iPhone 13 Pro ile iPhone 13 Pro Max'in ise 6 GB RAM kapasitesine sahip olacağı belirtiliyor.

Depolama seçeneklerine baktığımızda ise iPhone 13 mini ile iPhone 13'te 64 GB, 128 GB ya da 256 GB seçenekler bizleri karşılaşayacak.

iPhone 13 Pro ile iPhone 13 Pro Max'te ise 128 GB, 256 GB, 512 GB ya da 1 TB'lik versiyonlar olacak.

Gelen bilgilere göre, iPhone 13 mini modelinde 2.406 mAh, iPhone 13 / iPhone 13 Pro'da 3.095 mAh ve iPhone 13 Pro Max'te ise 4.352 mAh bataryalar tercih edilecek.

iPhone 12 Mini’de 2.227 mAh, iPhone 12 / iPhone 12 Pro'da 2.815 mAh ve iPhone 12 Pro Max'te ise 3.687 mAh batarya kapasitesi bulunuyordu.

iPHONE 13 RENGİ NASIL OLACAK?

Apple, son yıllarda iPhone modellerinde renk seçeneklerini de artırıyor. Şimdiye kadar en çok ağırlık kazanan renk iddiası mat siyah olduğu yönünde. Apple'ın bu konuda patent aldığı da ortaya çıkmıştı.

Kaynaklara göre mat siyah iPhone 13 sadece Pro ve Pro Max modellerde sunulacak. Ortaya atılan diğer iddialara göre ise pembe, turuncu, bronz ve mor renklerde yeni iPhone'lar görmek mümkün olacak.





iPHONE 13 FİYATI NE KADAR OLACAK?



Hazırlanan rapora göre, gücünü A15 Bionic işlemcisinden alacak iPhone 13 ailesinin fiyatları, yine depolama seçeneklerine göre değişiklik gösterecek.

Son olarak şirkete yakın kaynaklar, yeni iPhone 13 ailesinin fiyat listesini paylaştı:



iPhone 13 mini

64GB: 700 dolar

128GB: 750 dolar

256GB: 800 dolar

iPhone 13

64GB: 800 dolar

128GB: 850 dolar

256GB: 900 dolar

iPhone 13 Pro

128GB: 1050 dolar

256GB: 1150 dolar

512GB: 1350 dolar

1TB: 1500 dolar

iPhone 13 Pro Max