iPhone 13 hakkında yeni bilgiler

Apple yüksek talep beklediği iPhone 13 modellerinin yıl sonu üretim hedefini 90 milyon adete çıkardı. İşte modeller hakkında yeni sızıntılar...

Apple, merakla beklenen iPhone 13 serisini önümüzdeki eylül ayında tanıtmayı planlıyor. Yeni modeller hakkında her ne kadar Apple cephesinden açıklama gelmese de gün geçtikçe yeni bilgiler ortaya çıkıyor.

Apple, yaklaşmakta olan ürün serisinin yüksek talep görmesini bekliyor. Şirket, tedarikçilerinden bu yılki yeni iPhone için üretimini yüzde 20'den fazla artırmalarını istedi.

90 MİLYON ADET ÜRETİLECEK

iPhone 12 satışa çıktığı yılın sonuna kadar 75 milyon adet üretilmişti. Apple yüksek talep beklediği iPhone 13'te yıl sonu üretim hedefini 90 milyon adete yükseltti.

KAMERADAKİ TASARRUF FİYATLARI DÜŞÜREBİLİR

Güvenilier haber kaynaklarından The Elec'e göre Apple, akıllı telefonlarındaki kamera modüllerinin üretim sürecinde değişikliğe gidiyor.

ABD merkezli şirket, daha önce tedarikçilerinden, önceden monte edilmiş kamera modülleri satın alırken, şimdi bileşenleri tek tek satın alacak.

Bu nedenle, geçen yıla kadar iPhone kameraları için lensler, şirketin tedarikçileri LG InnoTek, Sharp ve O'Film tarafından üretiliyor ve monte ediliyordu.

Şimdi ise Apple, kamera sensörlerini ayrı olarak satın almayı ve montajjnı Foxconn'a yaptırmayı planlıyor.

Analistlere göre bu değişiklikler, Apple'ın paradan tasarruf etmesini ve teslimat sürelerini kısaltmasını sağlayacak. Ancak bunun yeni iPhone fiyatlarına nasıl yansıyacağı bilinmiyor.

TANITIM TARİHİ

Şimdiye kadar birçok özelliği sızan yeni iPhone ailesine ilişkin bir diğer iddia ise tanıtım ve satış tarihi üzerine.

Bilindiği gibi Apple, iPhone'ları eylül ayında tanıtıyor. Daha önce doğru çıkan sızıntılara imza atan analist Dan Ives, Apple'ın aklındaki kesin tanıtım ve satış tarihlerini paylaştı.

Dan Ives'in iddiasına göre yeni iPhone 13 ailesi, 14 Eylül 2021 Salı günü tanıtılacak. 17 Eylül'den itibaren Apple ön siparişleri almaya başlayacak ve 24 Eylül tarihinde ise yeni modeller satışa çıkmış olacak.

iPHONE 13 FİYATLARI

Apple tarafından onaylanmayan iddialara göre, iPhone 13 serisindeki tüm modellerin fiyatları şu şekilde olacak:

iPhone 13 Mini 64 GB = 700 dolar

iPhone 13 Mini 128 GB = 750 dolar

iPhone 13 Mini 256 GB = 850 dolar

iPhone 13 64 GB = 800 dolar

iPhone 13 128 GB = 850 dolar

iPhone 13 256 GB = 950 dolar

iPhone 13 Pro 128 GB = 1050 dolar

iPhone 13 Pro 256 GB = 1150 dolar

iPhone 13 Pro 512 GB = 1350 dolar

iPhone 13 Pro 1 TB = 1500 dolar