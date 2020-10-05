iPhone 13 ile ilgili ilk bilgiler gelmeye başladı

iPhone 13 ile ilgili ilk bilgiler gelmeye başladı

Apple’ın önümüzdeki sene piyasaya çıkacak akıllı telefon serisi iPhone 13 ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. İşte iPhone 13 serisi hakkında ilk detaylar...

ABD'li teknoloji devi Apple, koronavirüs nedeniyle iPhone 12 serisini bu yıl biraz geciktirmek zorunda kaldı.

Şirket, yeni iPhone 12 modellerini bu ay içinde tanıtmaya hazırlanırken, şimdiden iPhone 13 serisi hakkında bilgiler gelmeye başladı.

Eyül 2021'de tanıtılması planlanan yeni iPhone modellerinin ekran özellikleri ve diğer teknolojileri hakkında ilk bilgiler ortaya çıktı.

iPHONE 13 İLE İLGİLİ İLK DETAYLAR

Bu ay tanıtılacak iPhone 12 serisinin 5,4 inç, 6,1 inç ve 6,7 inç OLED ekranlarla geleceği zaten biliniyor. Gelecek yıl piyasaya çıkacak iPhone 13 serisinin de benzer ekran oranlarına sahip olacağı söyleniyor.

iPhone 13 ve iPhone 13 Pro modellerinin 6,06 inç, iPhone 13 Pro Max’in ise 6,67 inç OLED ekranlarla karşımıza çıkacağı belirtiliyor.

TELEFONLARIN EKRANLARI SAMSUNG VE LG'DEN

Samsung, iPhone'ların üretim aşamasında Samsung'un OLED ekranlarını kullanıyor. Bunun dışında LG ve BOE gibi şirketler de Apple'a ekran üretiyor.

Gelen bilgilere göre, iPhone 13 mini ve iPhone 13 Pro Max modellerinin OLED ekranları Samsung tarafından üretilecek. iPhone 13 ve iPhone 13 Pro modellerinde ise LG ve BOE'nin ürettiği ekranlar kullanılacak.

Apple'ın iPhone 13 serisini tanıtmasına daha epey bir süre var. Yeni bilgiler geldiğinde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.