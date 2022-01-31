iPhone 13 kopyası Gionee G13 Pro tanıtıldı: İşte fiyatı

Çinli akıllı telefon markası Gionee, iPhone 13'ten esinlenerek tasarladığı Gionee G13 Pro modellerini tanıttı.

Düşük bütçeli akıllı telefonlar üreten Çinli Gionee, iPhone 13'ün neredeyse birebir kopyası Gionee G13 Pro modellerini görücüye çıkardı.

HarmonyOS işletim sistemi ve Huawei mobil servisleriyle kutudan çıkan telefonlar, düşük bütçeli kullanıcılara hitap ediyor.

GIONEE G13 PRO ÖZELLİKLERİ

Gionee G13 Pro, 6.26 inç büyüklüğünde ve Full HD çözünürlüğe sahip ekranla geliyor. Gücünü Unisoc T310 yonga setinden alan telefonda, 4 GB RAM ve 32 GB/128 GB dahili depolama seçenekleri yer alıyor.

Gionee G13 Pro'nun arka kısmına baktığımızda ise yine iPhone 13'ten esintiler olduğunu görüyoruz.

Arka tarafta tıpkı iPhone 13'te olduğu gibi çapraz bir şekilde yerleştirilmiş iki adet kamera lensi (13 MP + 2 MP) karşımıza çıkıyor. Telefonun ön kısmında ise ekran çentiğine yerleştirilmiş 5 MP'lik tek bir kamera var.

3500 mAh kapasiteli bataryaya sahip Gionee G13 Pro'nun satış fiyatı ise şöyle: