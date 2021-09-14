iPhone 13 modelleri bu akşam tanıtılacak: İşte bilmeniz gerkenler

Apple'ın merakla beklenen iPhone 13 tanıtım etkinliği bu akşam TSİ 20.00'de gerçekleştirilecek. İşte tüm detaylar...

ABD merkezli teknoloji devi Apple, bu akşam düzenleyeceği tanıtım etkinliğinde merakla beklenen iPhone 13 modellerini görücüye çıkaracak.

iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max olmak üzere 4 farklı iPhone modeli tanıtacak Apple, aynı zamanda yeni Apple Watch gibi bazı yeni ürünlere de yer verecek.

iPHONE 13 İLE İLGİLİ TÜM BİLGİLER

iPhone 13 serisindeki tüm modellerin boyutları, iPhone 12 modelleriyle aynı olacak. Ekran tarafında ise çentiğin biraz daha küçülmesi bekleniyor. Öte yandan, yeni modellerin tasarım olarak iPhone 12 serisinden fazla bir farkı bulunmayacak.

Boyutların aynı kalmasına rağmen, yeni iPhone'ların daha büyük piller nedeniyle biraz daha kalınlaşması ve ağırlaşması bekleniyor.

Kamera tarafında en büyük tasarım değişikliği ise çift kameralı giriş modellerinde sensörlerin üst üste değil, çapraz bir şekilde yerleştirilmesi olacak.

Yeni iPhone modellerinin, Apple'ın kendi geliştirdiği işlemci olan A15 Bionic'ten güç alması bekleniyor. Söz konusu işlemcinin, iPhone 12 modellerinde yer alan A14 Bionic'ten daha iyi bir performans sunacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Ayrıca Apple'ın 100 milyondan fazla A15 yonga siparişi verdiği de gelen bilgiler arasında. Bu da iPhone 13'lere olan talebin önceki nesilden daha fazla olduğunu gösteriyor.

KAMERALARDA FAZLA DEĞİŞİKLİK YOK

Kamera tarafında her zaman kullanıcıların yüzünü güldürmeyi başaran Apple, zaten başarılı olan iPhone 12 kameralarında fazla bir değişiklik yapmadan iPhone 13'te de kullanacak.

Öte yandan, iPhone 13 serisindeki ultra geniş açı kamerasının ilk kez otomatik odaklamayı destekleyeceği de söyleniyor.





BATARYA KAPASİTELERİ ARTACAK

Android telefonların aksine Apple'ın daha düşük bataryalar tercih etmesi kullanıcılar tarafından eleştirilse de Apple, gerekli optimizasyonların yapıldığını söylüyor.

Örneğin iPhone 12 Mini’de 2.227 mAh, iPhone 12 / iPhone 12 Pro'da 2.815 mAh ve iPhone 12 Pro Max'te ise 3.687 mAh batarya kapasitesi bulunuyor ve bu değerler, Android rakiplerine göre oldukça düşük seviyede.

Çinli Digital Chat Station'e göre yeni nesil iPhone'lar, iPhone 12 modellerine kıyasla daha büyük bataryalarla karşımıza çıkacak.

Gelen bilgilere göre, iPhone 13 mini modelinde 2.406 mAh, iPhone 13 / iPhone 13 Pro'da 3.095 mAh ve iPhone 13 Pro Max'te ise 4.352 mAh bataryalar tercih edilecek.

Her ne kadar iPhone 13 Pro ve Pro Max'in batarya kapasiteleri artsa da kullanıcılar bunu pek hissedemeyecek.

Çünkü Apple, bu modellerde 120Hz yenileme hızına sahip ekran panelleri kullanacak. Bu da telefonların, mevcut modellere göre daha fazla güç tüketeceği anlamına geliyor.

Son olarak tüm bu bataryaların, 25W hızlı şarj desteğiyle gelmesi bekleniyor. Tıpkı geçtiğimiz yıl iPhone 12'de olduğu gibi, iPhone 13 modellerin kutusundan şarj cihazı çıkmayacak.

Depolama konusunda ise Apple'ın çıtayı en üst seviyeye çıkaracağı da iddia edildi. Buna göre, 1TB depolama kapasitesi sunan iPhone'lar karşımıza çıkabilir.

Daha önce hiçbir akıllı telefonun 1 TB depolama alanı ile gelmediği düşünülürse, 1TB depolama kapasiteli iPhone 13 modelleri, tarihin en pahalı akıllı telefonları olmaya aday.

iPHONE 13 FİYATLARI

Fiyat konusunda ise genellikle sabit kalmayı seven Apple, iPhone 13 ile birlikte özellikle giriş seviyesi modellerde herhangi bir fiyat değişikliği yapmayı düşünmüyor.

iPhone 13 mini modelinin 699 dolar başlangıç fiyatı ile gelmesi beklenirken, iPhone 13 799 dolar, iPhone 13 Pro 999 dolar, iPhone 13 Pro Max’in ise 1099 dolar başlangıç fiyatı ile satışa sunulması bekleniyor.

TANITIM ETKİNLİĞİ BU AKŞAM 20.00'DE

Apple'ın merakla beklenen iPhone 13 tanıtım etkinliği bu akşam TSİ 20.00'de gerçekleştirilecek. Etkinlikle ilgili son gelişmeler, her zaman olduğu gibi Ensonhaber'de olacak. Bizi takip etmeye devam edin...