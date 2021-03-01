iPhone 13 modelleri çentiksiz tasarım ile gelebilir

Yeni gelen bilgilere göre, bu yıl tanıtılacak iPhone 13 modelleri, yepyeni bir tasarımla gelecek. Ayrıca yeni modellerde çentiğin olmayacağı da belirtiliyor.

ABD'li teknoloji devi Apple, koronavirüs nedeniyle iPhone 12 serisini geçtiğimiz yıl biraz geciktirmek zorunda kaldı.

iPhone 13 modellerinde herhangi bir gecikme yaşanmasını istemeyen Apple, şimdiden çalışmalara hız vermiş durumda.

Eyül 2021'de tanıtılması planlanan yeni iPhone modellerinin yepyeni bir tasarımla karşımıza çıkması bekleniyor.

TIM COOK'TAN YENİ iPHONE SÖZÜ

Kısa süre önce teknoloji devi Apple'ın yıllık hissedarlar toplantısında sahne alan CEO Tim Cook'un, yepyeni bir iPhone sözü verdiği belirtiliyor. Cook her ne kadar tasarım konusunu detaylandırmasa da çentiğin tamamen yok olacağı söyleniyor.

Şimdiye kadar yapılan sızıntılar, iPhone 13 modellerinde çentiğin daha küçük bir şekilde karşımıza çıkacağını gösteriyordu. Ancak rakip markaların artık çentikli bir tasarım kullanmaması, Apple'ı bu ısrarından vazgeçirebilir.

Öte yandan önceki sızıntılar, Apple'ın bu yıl tanıtacağı yeni nesil akıllı telefonlarını, iPhone 13 olarak değil, iPhone 12s olarak adlandıracağı yönündeydi.

Bu nedenle, eylül ayında tanıtılacak iPhone modellerinde (12s) çentiğin küçültüleceği ve iPhone 13 ile birlikte de tamamen kaldırılacağı de iddia ediliyor.

Apple'ın, yeni iPhone modellerini tanıtmasına daha epey süre var. Yeni bilgiler geldiğinde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.