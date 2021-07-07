iPhone 13 modelleri ile ilgili tüm bilgiler

iPhone 13 modelleri ile ilgili tüm bilgiler

Apple'ın eylül ayında tanıtmayı planladığı iPhone 13 modelleriyle ilgili şimdiye kadar ortaya çıkan tüm bilgileri sizler için derledik.

Apple, merakla beklenen iPhone 13 serisini önümüzdeki eylül ayında tanıtmayı planlıyor. Yeni modeller hakkında her ne kadar Apple cephesinden açıklama gelmese de gün geçtikçe yeni bilgiler ortaya çıkıyor.

iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max olmak üzere 4 farklı iPhone modeli tanıtacak Apple, iPhone 12 serisine göre daha güçlü donanımlara yer verecek.

iPHONE 13 İLE İLGİLİ HER ŞEY TEK VİDEODA

Şimdiye kadar iPhone 13 ile ilgili ortaya çıkan tüm bilgileri tek bir videoda birleştirdik. İşte iPhone 13 modelleri hakkında her şey...