iPhone 13 modelleri ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı

iPhone 13 modelleri ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı

Apple’ın önümüzdeki aylarda piyasaya çıkacak akıllı telefon serisi iPhone 13 ile ilgili yeni bilgiler geldi. İşte iPhone 13 serisi hakkında ilk detaylar...

ABD'li teknoloji devi Apple, koronavirüs nedeniyle iPhone 12 serisini geçtiğimiz yıl biraz geciktirmek zorunda kaldı.

iPhone 13 modellerinde herhangi bir gecikme yaşanmasını istemeyen Apple, şimdiden çalışmalara hız vermiş durumda.

Eyül 2021'de tanıtılması planlanan yeni iPhone modellerinin ekran özellikleri ve diğer teknolojileri hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı.

iPHONE 13 İLE İLGİLİ YENİ DETAYLAR

Yaptığı sızıntılarla ünlenen Max Weinbach, iPhone 13 modelleriyle ilgili bazı bilgiler paylaştı. Görünüşe göre Apple, Android telefonlarda gördüğümüz birçok özelliği yeni iPhone'lara entegre edecek.

Gelen bilgilere göre yıllardır Android işletim sisteminde yer alan Alwas on Display'e (Her Zaman Açık Ekran) özelliği, iPhone 13 modellerinde de karşımıza çıkacak.

Ayrıca Apple, yine amiral gemisi Android modellerinde gördüğümüz ekrana gömülü parmak izi teknolojisini yeni iPhone'lara getirmeye hazırlanıyor.

Bir diğer bilgi ise ekranların yenileme hızı ile ilgili. Günümüzde birçok Android telefon en düşük 90Hz yenileme hızına sahipken, bazı modellerde bu rakam 120Hz'e kadar çıkabiliyor.

Ancak Apple'ın geçtiğimiz yıl tanıttığı iPhone 12 modellerinde bile hala 60Hz yenileme hızına sahip ekranlar kullanılıyordu. Ancak ABD'li şirket, yeni iPhone 13 modellerinde 120Hz ekranlar kullanarak bu duruma bir son verecek.

Genellikle oyun odaklı akıllı telefonlarda karşımıza çıkan 120Hz ekran yenileme hızına sahip panellerin, iPhone 12 serisinde kullanılacağı söyleniyordu. Ancak bu ekranların 5G ile birleşince çok fazla ısınma yapması ve bataryanın hızlı tükenmesi, Apple'ı kararından vazgeçirmişti.

Apple'ın, iPhone 13 serisini tanıtmasına daha epey bir süre var. Yeni bilgiler geldiğinde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.