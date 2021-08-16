iPhone 13 modelleri, iPhone 12 serisi ile aynı fiyatta olacak

Tayvanlı araştırma firması Trendforce, iPhone 13 serisinin iPhone 12 ile aynı fiyat politikasını benimseyeceğini söyledi. İşte tüm detaylar...

Apple, merakla beklenen iPhone 13 serisini önümüzdeki eylül ayında tanıtmayı planlıyor. Yeni modeller hakkında en çok merak edilen konuların başında ise fiyatlandırma geliyor.

Bildiğiniz gibi Apple, iPhone modellerinde rakiplerinden daha yüksek bir fiyat politikası benimsiyor. Ancak bu fiyatların her yıl artması, tüketicileri olduğu gibi Apple'ı da rahatsız ediyor.

ABD'li şirket, geçtiğimiz yıl tanıttığı iPhone 12 modellerinde fiyat artışı olmaması için kutudan şarj adaptörünü çıkarmak zorunda kalmıştı.

iPhone 13 modellerinde gelişmiş kamera sensörleri ve ekran teknolojileri kullanacak Apple'ın nasıl bir fiyat politikası benimseyeceği herkes tarafından merak ediliyordu.

iPHONE 12 FİYATLARI İLE AYNI OLACAK

Tayvanlı araştırma firması Trendforce'un en son raporuna göre Apple, iPhone 13 serisi akıllı telefonlarının fiyatlarını, mevcut iPhone 12 modellerinin seviyesinde tutmayı planlıyor.

Analistler, yeni modellerin iPhone 12 serisi akıllı telefonlarla aynı fiyata satılacağından oldukça emin.

Trendforce analistlerine göre, iPhone 13 modellerinde fiyat artışı olmamasının temel nedeni iPhone 12 ve iPhone 13 modelleri arasında çok fazla fark olmaması.

Bu politika sayesinde Apple, şu anda üst segment akıllı telefon pazarında elde ettiği başarıyı devam ettirecek ve daha yüksek fiyatlar sunarak müşteri kaybetmekten kaçınacak.

Eğer analistlerin tahmini doğruysa, iPhone 13 modellerinin satış fiyatları şu şekilde olacak:

iPhone 13 Mini 64 GB = 699 dolar

iPhone 13 Mini 128 GB = 749 dolar

iPhone 13 Mini 256 GB = 849 dolar

iPhone 13 64 GB = 799 dolar

iPhone 13 128 GB = 849 dolar

iPhone 13 256 GB = 949 dolar

iPhone 13 Pro 128 GB = 999 dolar

iPhone 13 Pro 256 GB = 1099 dolar

iPhone 13 Pro 512 GB = 1299 dolar

iPhone 13 Pro 1 TB = 1499 dolar