iPhone 13 modellerine güç verecek A15 Bionic işlemcisi seri üretime girdi

Dünyanın önde gelen yarı iletken üreticilerinden TSMC, Apple'ın iPhone 13 modellerine güç verecek A15 Bionic işlemcisinin seri üretimine başladı.

Geçtiğimiz yıl satışa çıkan iPhone 12 modelleri, yaşanan tedarik sorunları nedeniyle bir ay gecikmişti. Ancak Apple, bu yıl herhangi bir sürpriz yaşamak istemiyor.

Bu nedenle, merakla beklenen iPhone 13 serisinin önümüzdeki eylül ayında tanıtılması planlanıyor. Yeni iPhone modellerine güç verecek A15 Bionic işlemcisinin seri üretimi ise beklenenden biraz erken başladı.

APPLE, SORUN YAŞAMAK İSTEMİYOR

Dünyanın önde gelen yarı iletken üreticilerinden TSMC, A15 Bionic işlemcisini seri üretime soktu. Geçtiğimiz yıl yaşadığı sorunlardan ders alan Apple, yeni iPhone modellerini piyasaya sürebilmek için hedeflediği takvimin önünde ilerliyor.

Küresel çip tedarik sorunları nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen ABD'li şirket, iPhone 13'ün satışa çıkacağı tarihe kadar mümkün olduğunca daha çok cihaz üretmek istiyor.

A15 Bionic hakkında çok fazla teknik detay olmasa da yeni işlemcilerin 5 nanometre mimaride üretileceği belirtiliyor.

İşlemci konusunda bu yıl da enerji verimliliğine odaklanacak Apple, düşük güç tüketimiyle maksimum performans sunmaya çalışacak.