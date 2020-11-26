iPhone 13 modellerinin bir tanesinde şarj girişi olmayacak

Apple'ın, iPhone 13 modellerinde kablosuz şarj teknolojisine geçiş yapabileceği ve bir iPhone 13 modelinde şarj girişini kaldırabileceği söyleniyor.

Apple, geçtiğimiz ay düzenlediği etkinlikte merakla beklenen iPhone 12 modellerini görücüye çıkarmıştı.

Ancak telefonların fiyatını düşürebilmek için kutuya şarj adaptörü yerleştirmeyen Apple, oldukça tepki çekmişti. Görünüşe göre ABD'li şirket, gelecek yıl tanıtacağı iPhone 13 modelleriyle tepki toplamayı yine göze alacak.

Apple'ın, 2021 yılında hiçbir şarj girişine sahip olmayan iPhone 13 modellerini piyasaya sürebileceğini daha önce sizlerle paylaşmıştık. Bu iddialar, güvenilir Apple analisti Ming-Chi Kuo'dan geliyordu.

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Analist Jon Prosser tarafından yapılan açıklamalar da Kuo'nun bilgilerini doğruluyor. Prosser'a göre Apple, iPhone 13 ile birlikte akıllı telefonlarından şarj girişini kaldırmayı planlıyor.





Prosser’a göre Apple, tüm modellerden şarj girişini kaldırmanın oldukça tepki çekeceğinin farkında. Bu nedenle ABD'li şirketin, yalnızca bir iPhone 13 modelinden şarj girişini kaldıracağı söyleniyor.

Şu an için bu modelin hangisi olacağı bilinmiyor, ancak görünüşe göre bu Apple için yalnızca bir başlangıç.

Apple, geçtiğimiz ay düzenlediği iPhone 12 etkinliğinde, MagSafe kablosuz şarj teknolojisini de tanıtarak aslında tamamen kablosuz teknolojilere geçeceğinin sinyallerini vermişti. Şu anda MacBook Air için satılan MagSafe güç adaptörünün fiyatı ise 709 TL.

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