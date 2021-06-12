iPhone 13 modellerinin özellikleri ve fiyatları ortaya çıktı

Sektör kaynaklarından gelen son bilgilere göre, eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 13 modellerinin özelliklerini ve fiyatlarını derledik.

Apple, merakla beklenen iPhone 13 serisini önümüzdeki eylül ayında tanıtmayı planlıyor. Gün geçtikçe yeni bilgiler edindiğimiz iPhone modellerinin, bu sefer de teknik özellikleri ve fiyatları ortaya çıktı.

Sektör kaynaklarından gelen son haberler, iPhone 13 ailesinin RAM ve depolama alanı gibi teknik özellikleri ile fiyatları hakkında bilgi edinmemizi sağlıyor.

Yayınlanan son raporlara göre, eylül ayında iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max olmak üzere 4 farklı iPhone modeli karşımıza çıkacak.

TEKNİK ÖZELLİKLER

iPhone 13 mini ile iPhone 13'ün 4 GB, iPhone 13 Pro ile iPhone 13 Pro Max'in ise 6 GB RAM kapasitesine sahip olacağı belirtiliyor.

Depolama seçeneklerine baktığımızda ise iPhone 13 mini ile iPhone 13'te 64 GB, 128 GB ya da 256 GB seçenekler bizleri karşılaşayacak.

iPhone 13 Pro ile iPhone 13 Pro Max'te ise 128 GB, 256 GB, 512 GB ya da 1 TB'lik versiyonlar olacak.

Gelen bilgilere göre, iPhone 13 mini modelinde 2.406 mAh, iPhone 13 / iPhone 13 Pro'da 3.095 mAh ve iPhone 13 Pro Max'te ise 4.352 mAh bataryalar tercih edilecek.

iPhone 12 Mini’de 2.227 mAh, iPhone 12 / iPhone 12 Pro'da 2.815 mAh ve iPhone 12 Pro Max'te ise 3.687 mAh batarya kapasitesi bulunuyordu.

iPHONE 13 MODELLERİ SATIŞ FİYATLARI

Hazırlanan rapora göre, gücünü A15 Bionic işlemcisinden alacak iPhone 13 ailesinin fiyatları, yine depolama seçeneklerine göre değişiklik gösterecek:

iPhone 13 mini

64GB: 700 dolar

128GB: 750 dolar

256GB: 800 dolar

iPhone 13

64GB: 800 dolar

128GB: 850 dolar

256GB: 900 dolar

iPhone 13 Pro

128GB: 1050 dolar

256GB: 1150 dolar

512GB: 1350 dolar

1TB: 1500 dolar

iPhone 13 Pro Max

128GB: 1150 dolar

256GB: 1250 dolar

512GB: 1450 dolar

1TB: 1600 dolar

Son olarak, sektör kaynaklarından gelen tüm bu bilgilerin henüz Apple tarafından onaylanmadığını hatırlatalım.