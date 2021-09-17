iPhone 13 modellerinin ram kapasiteleri belli oldu

Apple'ın geçtiğimiz gün tanıttığı iPhone 13 serisinin RAM kapasitelerinin, iPhone 12 serisi ile aynı olduğu ortaya çıktı.

ABD'li teknoloji devi Apple, geçtiğimiz günlerde merakla beklenen iPhone 13 modellerini tanıtmıştı.

Geleneği devam ettiren şirket, bu yıl da telefonlara ait RAM ve batarya kapasitesi gibi bilgileri vermekten kaçındı.

Geliştiricilerin Apple cihazları için uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan Xcode 13 platformu, yeni iPhone'ların RAM kapasitelerini ortaya çıkardı.

RAM KAPASİTELERİ iPHONE 12 İLE AYNI

Yayınlanan Xcode verilerine göre, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modelleri 6 GB RAM ile geliyor. iPhone 13 ve iPhone 13 mini modelleri ise 4 GB RAM kapasitesine sahip. Söz konusu RAM miktarları, iPhone 12 serisi ile birebir aynı.

Apple, kendi ürettiği ve iPhone modellerine güç veren A serisi işlemcilere oldukça güveniyor ve bu nedenle hiçbir zaman yüksek RAM kapasitelerini hedeflemiyor.

Öte yandan, iPhone 13 modellerine güç veren A15 işlemcisinin nasıl bir performans sergileyeceği bilinmiyor.

Apple, A15'in rakiplerinden yüzde 50 daha fazla güce sahip olduğunu belirtmiş, ancak iPhone 12'lerde yer alan A14 ile karşılaştırma yapmamıştı.