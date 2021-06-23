iPhone 13 modellerinin satış tarihi sızdırıldı

Daha önce doğru çıkan sızıntılara imza atan analist Dan Ives, iPhone 13 serisinin tanıtım ve satış tarihlerini paylaştı.

Apple, merakla beklenen iPhone 13 serisini önümüzdeki eylül ayında tanıtmayı planlıyor.

Gün geçtikçe yeni bilgiler edindiğimiz iPhone modellerinin, bu sefer de tanıtım ve satış tarihleri ortaya çıktı.

Daha önce doğru çıkan sızıntılara imza atan analist Dan Ives, Apple'ın aklındaki kesin tanıtım ve satış tarihlerini paylaştı.

24 EYLÜL'DE SATIŞA ÇIKACAK

Dan Ives'in iddiasına göre, yeni iPhone 13 ailesi 14 Eylül 2021 Salı günü tanıtılacak. 17 Eylül'den itibaren Apple ön siparişleri almaya başlayacak ve 24 Eylül tarihinde ise iPhone 13 modelleri satışa çıkacak.

Yayınlanan son raporlara göre, eylül ayında iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max olmak üzere 4 farklı iPhone modeli karşımıza çıkacak.

iPHONE 13 MODELLERİ SATIŞ FİYATLARI

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan rapora göre, gücünü A15 Bionic işlemcisinden alacak iPhone 13 ailesinin fiyatları da ortaya çıkmıştı.

iPhone 13 mini

64GB: 700 dolar

128GB: 750 dolar

256GB: 800 dolar

iPhone 13

64GB: 800 dolar

128GB: 850 dolar

256GB: 900 dolar

iPhone 13 Pro

128GB: 1050 dolar

256GB: 1150 dolar

512GB: 1350 dolar

1TB: 1500 dolar

iPhone 13 Pro Max

128GB: 1150 dolar

256GB: 1250 dolar

512GB: 1450 dolar

1TB: 1600 dolar

Son olarak, sektör kaynaklarından gelen tüm bu bilgilerin henüz Apple tarafından onaylanmadığını hatırlatalım.