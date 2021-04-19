iPhone 13 Pro Max daha büyük kamera ile gelecek

iPhone 13 Pro Max daha büyük kamera ile gelecek

Eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 13 Pro Max'in tasarımı hakkında bazı önemli detaylar ortaya çıktı. Gelen bilgilere göre telefon, daha büyük kamera lensleriyle karşımıza çıkacak.

Apple'ın yeni nesil akıllı telefon modellerini içeren iPhone 13 serisinin, önümüzdeki eylül ayında tanıtılacağı ve yaşanan gecikmelerin ardından, ekim ayında satışa çıkacağı belirtiliyor.

Yeni iPhone'ların tanıtım tarihi yaklaşırken, çeşitli sızıntılar da ortaya çıkıyor ve biz de bu sızıntıları zaman zaman sizlerle paylaşıyoruz.

Bu seferki sızıntı, yalnızca iPhone 13 Pro Max modeli ile ilgili. CAD çizimleri temel alınarak 3D yazıcı ile basılan iPhone 13 Pro Max maketini iPhone 12 Pro Max ile yan yana gösteren fotoğraflar ortaya çıktı.

DAHA KALIN OLACAK

Gelen bilgilere göre iPhone 13 Pro Max, önceki modelden daha kalın olacak. iPhone 12 Pro Max'in 7.40 mm olan kalınlığı, iPhone 13 Pro Max'te 7,65 mm'ye kadar çıkacak. Bu da telefonda daha büyük bir bataryanın yer alacağını doğrular nitelikte.

LENSLER DAHA BÜYÜK OLACAK

Tüm bunlara ek olarak iPhone 13 Pro Max'teki kamera lensleri, bir önceki modele kıyasla daha büyük olacak.

Şu an için telefonun kamera özellikleri hakkında net bir bilgi yok, ancak Apple'ın iPhone 13 serisindeki kameralarla oldukça iddialı olmak istediği biliniyor.

iPhone 13'ün, tasarım ve performans açısından çok yönlü iyileştirilmesiyle birlikte fiyatı da aynı anda yükselecek. Serideki en üst modelin, tarihin en pahalı iPhone'u olması bekleniyor.