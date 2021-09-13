iPhone 13 satış beklentisi, 5G pazarını hareketlendirdi

iPhone 13 satışlarının rekor kıracağı beklentisi, 5G pazarında hareketliliğe neden oldu. Uzmanlara göre yeni iPhone'lar, pazardan büyük bir pay alacak.

Kullanıcılara sıfır gecikmeli yüksek hızlı internet sunan 5G teknolojisi, son yıllarda akıllı telefonlarda da karşımıza çıktı.

Birçok ülke, henüz bu teknoloji için hazır olmasa da bazı ülkeler şimdiden 5G altyapısını oluşturup kullanmaya başladı.

iPHONE 13 SERİSİ İLE PAZAR HAREKETLENECEK

Özellikle geçtiğimiz yılın son çeyreğinde patlama yapan iPhone satışları, şirketin kasasına 100 milyar dolardan fazla para girmesini sağladı.

Uzmanlara göre benzer bir rekor, iPhone 13 modelleri ile de gelebilir. Analistler, iPhone 12 için koyulan 80 milyon adetlik başlangıç tahminini, iPhone 13 için 100 milyona yükseltmiş durumda.





Counterpoint Research raporlarına göre, 2021 yılında 5G uyumlu akıllı telefon sevkiyatları 605 milyon rakamına ulaşacak.

Bunun 200 milyonu ise iPhone satışlarından gelecek. Yani segmentin üçte biri, yeni iPhone'larla birlikte Apple’ın eline geçmiş olacak.

2020 yılında iPhone 12 serisi 5G kategorisinin yüzde 24’üne hakim olmuştu. iPhone 13 ile birlikte bu rakam, 2021'de yüzde 33'lere kadar çıkacak.