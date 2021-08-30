iPhone 13, şebeke çekmese bile arama yapıp internete girebilecek

İddialara göre iPhone 13 serisi, alçak yörünge uydularını kullanarak şebekenin çekmediği yerlerde bile arama ve internete girme hizmeti sunacak.

Apple'ın üzerinde çalıştığı yeni iPhone 13 modelleri, eylül ayında tanıtılacak ve ay sonuna doğru satışa sunulacak.

Telefonlarla ilgili her geçen gün yeni iddialar ortaya atılırken, bu seferkli iddia oldukça ses getirecek türden.

Güvenilir sızıntılarıyla bilinen ve sık sık haberlerimize konu olan deneyimli Apple analisti Ming-Chi Kuo, iPhone 13 ailesinde şimdiye kadar görmediğimiz yepyeni bir özelliğin kullanılacağını iddia etti.

ÇEKMEYEN BÖLGELERDE ARAMA VE İNTERNET İMKANI

Kuo, iPhone 13 modellerinin şebeke çekmediği zaman bile arama yapmaya, mesaj göndermeye ve hatta internete bağlanmaya imkan tanıyacağını söyledi.

UYDULARA BAĞLANACAK

Ming-Chi Kuo'nun yaptığı açıklamaya göre iPhone 13 ailesi, Qualcomm X60 modeminin özel bir versiyonunu kullanacak. Söz konusu versiyon, şebeke olmayan yerlerde telefonların uydularla bağlantı kurmasını sağlayacak.

Bu uydu iletişim teknolojisi, telefonun çekmediği durumlarda kullanıcıların arama yapmasına, mesaj göndermesine ve internete bağlanmasına imkan tanıyacak.

Ming-Chi Kuo, Apple'ın kesintisiz iletişim özelliği için bazı uydu iletişim teknolojileri üzerine çalışan Globalstar gibi şirketlerle iş birliği yaptığını söyledi.

Ancak orta Dünya yörüngesinde yer alan bu tip uyduların dünya geneline nasıl hizmet vereceği bilinmiyor.





Bir diğer iddia ise, ABD'li şirketin bu özellik için Starlink uydularından yardım alacağı. Ancak şu anda test aşamasında olan Starlink uyduları da henüz birçok ülkede kullanılmıyor. Bu nedenle Apple'ın kesintisiz iletişim özelliği, yalnızca belirli bölgelerde geçerli olabilir.

Tüm bu söylentilerin birer iddia olduğunu ve Apple tarafından henüz doğrulanmadığını belirtmek gerekiyor. Apple'ın eylül ayında düzenleyeceği etkinlikte daha fazla bilgi sahibi olmayı umuyoruz.