iPhone 13 serisi, kamera konusunda zirveye yaklaşamadı

DxOMark kamera testlerine giren iPhone 13 ailesi, kameradaki iyileştirmelere rağmen zirveden biraz uzak kaldı. İşte iPhone 13 kamera test sonuçları...

Akıllı telefonlarda bulunan kameralar, lensler ve mobil cihazlar için görüntü kalitesi değerlendirmeleri sağlayan bir kuruluş olan DxOMark, geçtiğimiz günlerde tanıtılan iPhone 13 ailesinin test sonuçlarını yayınladı.

iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max için yapılan testler, yeni iPhone'ların kamera konusunda oldukça iyi bir performans sergilediğini gösteriyor.

ZİRVEYE YAKLAŞAMADI

Ancak yine de yeni modeller, "en iyi kameralı telefonlar" listesinde zirveden biraz uzak kalıyor.

DxOMark'ın yaptığı testlere göre, geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen iPhone 12 Pro Max ile iPhone 13 mini, 130 puan alarak aynı kamera performansına sahip.

iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max ise 137 puan alarak, DxOMark listesinin dördüncü sırasına yerleşti.

Apple, her ne kadar lansmanda bahsetmese de tüm iPhone 13 modellerinde Sony'nin kamera sensörlerini kullanıyor. Bu da telefonların iyi bir performans sergilemesini sağlıyor.

Ancak ABD'li şirketin, "en iyi kameraya sahip telefonlar" listesinde zirveye oynayabilmesi için biraz daha çalışması gerekecek.

EN İYİ KAMERAYA SAHİP 1O TELEFON

DxOMark'a göre Huawei P50 Pro, 144 puan alarak en iyi kameraya sahip akıllı telefon konumunda bulunuyor.

DxOmark'a göre, P50 Pro'nun beyaz dengesi, görüntülerdeki detaylar, videolarda pozlama ve odaklama, iç mekan video ve fotoğraf çekimleri ile video sabitleme özellikleri, mükemmele yakın bir seviyede.

Huawei P50 ve P50 Pro detaylı özellikler için tıkla

DxOMark'a göre, en iyi kameraya sahip 10 akıllı telefon şu şekilde:



