iPhone 13 ve iPhone 14 modellerinde yeşil ekran sorunu

iOS 16.1 güncellemesi yüklenen bazı iPhone 13 ve 14 modellerinde yeşil ekran sorunları ortaya çıkıyor.

Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen etkinlikte iPhone 14 modellerini tanıtan Apple, iOS 16'yı ise 12 Eylül'den itibaren desteklenen telefonlar için kullanıma sunmuştu.

iPhone 14 modellerinde yaşanan birçok sorun nedeniyle Apple, geçtiğimiz günlerde ise iOS 16.1 güncellemesini yayınlayarak sorunları çözmüştü.

iPhone modellerinde yeşil ekran sorunu

iOS 16.1 güncellemesi yüklenen bazı iPhone 13 ve 14 Pro modellerinde yeşil ekran sorunları ortaya çıkıyor.

Ekranı donan ve ekranı yeşil renge bürünen kullanıcılar, sosyal medyadan Apple'a seslendi.

iPhone kullanıcıları yeşil ekran sorununa ek olarak kapanma problemleri ile de karşı karşıya. Ekranı yeşil renk ile kaplanan kullanıcılar, Apple'dan acil çözüm bekliyor.

Apple'ın bu sorunları ne zaman çözeceği henüz belli değil, ancak yeni iOS 16.2 güncellemesinin sorunları çözmesi bekleniyor.

ABD merkezli şirketin, bir sonraki büyük güncelleme olan iOS 16.2'yi kasım ayının sonlarında yayınlaması bekleniyor.

