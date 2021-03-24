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    iPhone 13'ün tasarımını gösteren yeni görüntü yayınlandı

    Apple'ın önümüzdeki eylül ayında tanıtacağı iPhone 13 serisinin nasıl görüneceğine dair yeni bir tasarım oluşturuldu.
    • Haber Merkezi
    • 24.03.2021 - 15:48
    • Güncelleme : 24.03.2021 - 15:59
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    iPhone 13'ün tasarımını gösteren yeni görüntü yayınlandı

    Apple'ın yeni nesil akıllı telefon modellerini içeren iPhone 13 serisinin, önümüzdeki eylül ayında tanıtılacağı ve yaşanan gecikmelerin ardından, ekim ayında satışa çıkacağı belirtiliyor.

    Yeni iPhone'ların tanıtım tarihi yaklaşırken, çeşitli sızıntılar da ortaya çıkıyor ve biz de bu sızıntıları zaman zaman sizlerle paylaşıyoruz.

    Apple'ın yeni nesil akıllı telefon modeli iPhone 13'ün tasarımını ortaya koyan yeni bir görsel paylaşıldı. Render görüntüsü, yaklaşan iPhone 13 serisiyle ilgili son zamanlarda çıkan tüm bilgilere dayanılarak hazırlandı.

    iphone 13

    YENİ TASARIM DETAYLARI

    Apple'dan sızdırılan bilgilere göre, iPhone 13 serisinin ekranında daha küçük bir çentik olacak ve ekranın etrafındaki çerçeveler daha da incelecek.

    Görsele baktığımızda, telefonun alt kısmında Lightning bağlantı noktasının olduğunu görüyoruz. Ancak bazı kaynaklar, bu bağlantı noktasının yeni modellerde olmayacağını söylüyor.

    Paylaşılan görüntüde, iPhone 13'ün 120 Hz yenileme hızına sahip bir ProMotion ekranının yanı sıra bir LiDAR sensörü, f/1.8 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı bir kamera, daha büyük batarya ve 1 TB depolama alanı ile geleceği belirtiliyor.

    iphone 13

    TARİHİN EN PAHALI iPHONE'U

    iPhone 13'ün, tasarım ve performans açısından çok yönlü iyileştirilmesiyle birlikte fiyatı da aynı anda yükselecek. Serideki en üst modelin, tarihin en pahalı iPhone'u olması bekleniyor.

    Apple'ın, yeni iPhone modellerini tanıtmasına daha epey süre var. Yeni bilgiler geldiğinde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

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